Luna Negra en diciembre 2024: ¿Cuándo ocurrirá y por qué se llama así?

En diciembre no solo tendremos la última Luna nueva de 2024, también un fenómeno conocido como ‘Luna Fría’, que marcará el fin del año

La Luna Negra es un fenómeno astronómico que, aunque puede sonar tenebroso y no será visualmente impresionante, despierta el interés de los aficionados a la astronomía.

Si bien este evento no tiene una definición formal dentro de la ciencia astronómica, ha sido utilizado para describir varias circunstancias relacionadas con las fases lunares.

Aunque su nombre no ha sido declarado por la ciencia, este está vinculado a un simbolismo y folclore para referirse a un ‘fenómeno inusual’ del calendario lunar.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Prepárese! Júpiter se observará desde México... ¿Cuándo y cómo verlo sin telescopio?

LUNA NEGRA, SU SIGNIFICADO Y POR QUÉ OCURRE

En términos sencillos, se puede decir que la Luna Negra ocurre cuando hay una segunda Luna nueva en un mismo mes. En el caso de diciembre de 2024, este fenómeno se repetirá el 30 de diciembre, marcando la conclusión de un año lunar inusual.

La mayoría de las veces, las lunas nuevas no se presentan dos veces en un solo mes debido a la duración del ciclo lunar, que es de aproximadamente 28 días. Sin embargo, como el calendario gregoriano tiene meses de 30 y 31 días, ocasionalmente se presentan estos fenómenos extraños.

De acuerdo con National Geographic, la Luna Negra más común es aquella que ocurre como el segundo novilunio en un mes determinado, un evento que se repite cada 29 meses aproximadamente. Este tipo de Luna Negra es la que veremos en 2024 al final de diciembre.

Para comprender mejor este fenómeno, es importante recordar cómo funciona el ciclo lunar. La Luna pasa por varias fases a medida que órbita alrededor de la Tierra: nueva, creciente, llena y menguante. La fase de Luna nueva se produce cuando la órbita lunar coloca al satélite entre la Tierra y el Sol, ocultando su cara iluminada. Esto hace que no sea visible desde nuestro planeta.

TE PUEDE INTERESAR: El pueblo en Alaska que no verá el sol hasta enero de 2025; ¿qué es la Noche Polar?

Generalmente, una Luna nueva ocurre una vez al mes, pero debido a la forma en que se alinean los ciclos lunares con el calendario, a veces pueden ocurrir dos Lunas nuevas en un mismo mes. Es en estos casos cuando hablamos de una Luna Negra.

Este fenómeno es también conocido en ocasiones como Luna Negra mensual. Existen otros tipos de Luna Negra, como la Luna Negra estacional, que ocurre cuando se producen cuatro lunas nuevas en una estación del año, un evento más raro que se presenta aproximadamente cada 33 meses.

Además, otro tipo de Luna Negra se da cuando el mes de febrero no tiene Luna nueva, lo que ocurre cada 19 años debido a la duración más corta de este mes. Sin embargo, este evento será de interés en años futuros, como en 2033, cuando no se verá Luna nueva en febrero.

Es fundamental destacar que la Luna Negra no es un fenómeno visualmente impactante. Al tratarse de una Luna nueva, no se puede observar a simple vista, ya que el satélite queda completamente oscuro al alinearse entre la Tierra y el Sol. A diferencia de eventos como la Luna Azul, donde se pueden ver dos Lunas llenas en un mes, la Luna Negra pasa desapercibida para el ojo humano. Su importancia radica más en la curiosidad que genera en los astrónomos y su influencia en los ciclos lunares, más que en un espectáculo visual.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: ¿Lo sabías? Así será la ‘Luna de Castor’ o ‘super Luna’ que iluminará el cielo de noviembre

¿CUÁNDO OCURRE LA LUNA NEGRA?

El 30 de diciembre de 2024 se podrá presenciar la segunda Luna nueva del mes, lo que marcará la aparición de este fenómeno. Aunque la primera ocurrirá el 1 de diciembre, será la segunda que cierre el año la que se denominará Luna Negra. Este evento se repetirá, de acuerdo con los ciclos lunares, en diciembre de 2027, ya que el fenómeno de la Luna Negra ocurre cada dos años aproximadamente. En este 2024, los aficionados a la astronomía que deseen observarlo tendrán que centrarse en los horarios de las fases lunares, pues no habrá un espectáculo visible de este fenómeno.

(Con información de El Universal)