¡NFL y Hamburguesas! Vuelve al Carl’s Jr. promoción 2X1 en Famous Star y Jalapeño Burgers

Con el inicio de la temporada de la NFL 2024 , los aficionados del football americano no solo tienen motivos para celebrar por el regreso de su deporte favorito, sino también por la vuelta de una de las promociones más esperadas en Carl’s Jr. México .

CÓMO ADQUIRIR LA PROMOCIÓN 2X1 EN LOS LUNES DE FOOTBALL DE CARL’S JR.

Carl’s Jr. ha anunciado su promoción exclusiva para los lunes, diseñada para aquellos que buscan disfrutar de sus partidos favoritos acompañados de sus icónicas hamburguesas. La oferta incluye dos opciones:

- 2x1 en Famous Star con queso individuales

- 2x1 en Jalapeño Burgers individuales

La promoción estará disponible todos los lunes a partir de las 5:00 p.m. en los restaurantes participantes de Carl’s Jr. México. Sin embargo, es importante destacar que esta oferta no aplica en combo y no puede combinarse con otras promociones vigentes. Además, no estará disponible en sucursales ubicadas en aeropuertos. La promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, brindando a los aficionados tres meses completos para disfrutar de este 2x1 cada lunes durante la temporada regular de la NFL.

FECHAS IMPORTANTES DE LA TEMPORADA 2024 DE LA NFL

La temporada de la NFL 2024 promete ser emocionante, con grandes expectativas tanto de los aficionados como de los equipos. La pretemporada arrancó el 1 de agosto con el esperado enfrentamiento entre los Chicago Bears y los Houston Texans, marcando el inicio de una serie de partidos que llevarán a los equipos a prepararse para la Fase Regular.

Algunas de las fechas clave de la temporada 2024 incluyen:

- Jueves 5 de septiembre de 2024: Inicio de la Fase Regular

- Domingo 4 de enero de 2025: Última semana de la Fase Regular

- Sábado 11 y domingo 12 de enero de 2025: Ronda de Comodines

- Sábado 18 y domingo 19 de enero de 2025: Ronda Divisional

- Domingo 26 de enero de 2025: Campeonato de Conferencias

- Domingo 9 de febrero de 2025: Super Bowl

Con un calendario lleno de partidos decisivos y el entusiasmo creciendo semana tras semana, los lunes serán una cita imperdible no solo para ver el Monday Night Football, sino también para aprovechar la promoción especial en Carl’s Jr.

La Famous Star con queso, uno de los productos insignia de Carl’s Jr., es una hamburguesa que ha capturado la preferencia de muchos por su jugosa carne, queso, y aderezos frescos, complementada por el característico pan de la cadena. Por otro lado, la Jalapeño Burger ofrece una opción para los amantes del picante, con una mezcla de jalapeños que le da un toque diferente.

La NFL no es solo un deporte; es una experiencia completa para millones de aficionados en todo el mundo, y Carl’s Jr. ha encontrado una forma de integrarse en esa experiencia, ofreciendo una promoción atractiva que convierte los lunes en un momento especial para disfrutar de una comida sabrosa mientras se sigue la acción en el campo.