¡No caigas! Circula mensaje falso en WhatsApp sobre pensión de 16 mil pesos

- No confíes en mensajes inesperados: Si recibes un mensaje no solicitado, no lo compartas ni hagas clic en el enlace. Recuerda que el Gobierno Federal nunca pedirá información personal a través de WhatsApp.

- Verifica la información: Antes de aceptar la veracidad de cualquier mensaje, busca información oficial en sitios web confiables del Gobierno de México.

- Protege tus datos: No proporciones tu CURP ni otros datos personales a través de enlaces desconocidos.