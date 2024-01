Pensión del Bienestar 2024... ¿Cuándo caerá el pago doble y de cuánto será?

Para que estés pendiente de tus depósitos y puedas acceder a tu dinero lo más pronto posible, te contamos en qué meses caerá el pago doble de la Pensión del Bienestar y cuándo podrás retirar tus recursos.

¿CUÁNDO SE ADELANTARÁN LOS PAGOS DE LA PENSIÓN BIENESTAR 2024 Y POR QUÉ?

En conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que en este 2024 se realizarán modificaciones en el pago de las pensiones de la Secretaría del Bienestar, debido a las elecciones federales y locales que se celebrarán en el país.

Eso no quiere decir que los adultos mayores con Pensión del Bienestar vayan a recibir menos dinero, al contrario, para muchos lo siguiente es una buena noticia y es que en lugar de recibir su pago de mayo-junio lo recibirán por adelantado en marzo-abril.

Es decir, en marzo-abril los adultos mayores recibirán un pago doble que corresponde al monto de 12 mil pesos, 6 mil pesos por el pago de marzo-abril y otros 6 mil pesos por mayo-junio. En mayo-junio no hay pago y en julio ya todo vuelve a la normalidad en cuanto pagos de Pensión del Bienestar.

Es importante dejar en claro que los adultos mayores no recibirán menos dinero, sólo habrá un mes en el que recibirán un pago doble para compensar el mes en el que no puede haber pago de apoyos económicos por veda electoral, de esta forma, los adultos mayores no pierden y reciben la cantidad de dinero programada para 2024.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO EN LA PENSIÓN BIENESTAR?

Los requisitos para el registro en la Pensión para Bienestar de las Personas Adultas Mayores incluyen:

• Identificación oficial vigente.

• Acta de nacimiento.

• CURP de reciente impresión.

• Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

• Números de teléfono de contacto, tanto celular como de casa.

Además, se destacó que las personas adultas mayores tienen el derecho de registrar a una persona auxiliar que las represente en los trámites, debiendo cumplir con los mismos requisitos.

La ampliación del plazo busca asegurar que todas las personas elegibles tengan la oportunidad de acceder a este beneficio esencial. La Secretaría de Bienestar reafirma su compromiso de garantizar que los procesos sean accesibles y eficientes para todos los beneficiarios.

¿CUÁL ES LA LÍNEA DEL BIENESTAR POR SI TENGO ALGUNA DUDA?

El número telefónico es 800 639 42 64

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, así como los fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.