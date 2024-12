Prepárese... Frente Frío 15 y Masa de Aire Polar azotarán con heladas, caída de nieve y fuertes vientos

El frente frío No. 15 continuará provocando temperaturas mínimas extremas, especialmente en las zonas montañosas de Durango, donde se esperan valores de entre -15 y -10 °C acompañados de heladas, de acuerdo al SMN . En Chihuahua, las temperaturas podrían oscilar entre -10 y -5 °C en las áreas altas del estado. Estas condiciones reflejan la presencia de una masa de aire polar que intensifica el frío en el norte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), organismo de la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ), emitió este miércoles un informe sobre las condiciones meteorológicas que afectarán diversas regiones del país debido a la interacción del frente frío No. 15 , un canal de baja presión y la masa de aire polar asociada. Estas condiciones climáticas intensas incluyen temperaturas extremadamente bajas, lluvias fuertes y la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

SMN PRONOSTICA POSIBLE CAÍDA DE NIEVE EN TERRITORIO MEXICANO

En las zonas montañosas de mayor altitud, como el Pico de Orizaba, Iztaccíhuatl, Popocatépetl, Sierra Negra, Nevado de Toluca, Cofre de Perote y La Malinche, existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en elevaciones superiores a los 4,000 metros sobre el nivel del mar. Este fenómeno meteorológico, característico de la temporada invernal, podría complicar la movilidad en estas regiones y requerirá precauciones adicionales por parte de las autoridades locales y la población.

Además de las bajas temperaturas y las precipitaciones, se espera viento fuerte de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec, abarcando principalmente Oaxaca y Chiapas. Estas rachas de viento pueden generar condiciones peligrosas para la navegación marítima y afectar la infraestructura en la región.

CANALES DE BAJA PRESIÓN PROVOCARÁN CHUBASCOS

Mientras tanto, el canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en conjunto con el ingreso de humedad del golfo de México, continuará generando chubascos en amplias áreas de la península de Yucatán y el sureste mexicano. Estas precipitaciones contribuirán a mantener el suelo húmedo en regiones ya afectadas por lluvias previas.

El informe también señala que el frente frío No. 16, que había estado activo en el golfo de México, se ha disipado y ya no representa una amenaza para el territorio nacional. Sin embargo, las condiciones asociadas al frente No. 15 y la masa de aire polar seguirán influyendo en el clima de México en los próximos días.