MET Gala 2025: sigue EN VIVO la alfombra roja de uno de los eventos más esperados del año

¿QUIÉNES SERÁN LOS ANFITRIONES Y CO-ANFITRIONES DE LA MET GALA 2025?

Para esta edición, los organizadores han confirmado una lista de anfitriones compuesta por personalidades influyentes en distintos ámbitos. Encabezan el evento:

- Colman Domingo, actor de teatro y cine.

- Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1.

- A$AP Rocky, rapero y figura de la moda.

- Pharrell Williams, productor musical y diseñador.

- Anna Wintour, editora en jefe de Vogue y presidenta de la gala desde hace décadas.

A estos se suma el deportista LeBron James como co-anfitrión de honor. Su participación marca una apuesta por destacar perfiles diversos e influyentes dentro y fuera de la moda.

¿CUÁL ES EL TEMA DE LA MET GALA 2025?

El tema de la exhibición del Costume Institute, que se inaugura oficialmente durante la MET Gala, es Superfine: Tailoring Black Style (Superfino: el arte de la sastrería en el dandismo negro). Se trata de una exploración sobre la moda masculina negra a través de los siglos, enfocada en la figura del dandi negro y sus implicaciones sociales, culturales y estéticas.

Esta es la primera exposición del museo dedicada exclusivamente a la indumentaria masculina desde 2003. La muestra se inspira en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (2009), de la académica Monica L. Miller, quien funge como directora de Estudios Africanos en el Barnard College de la Universidad de Columbia.