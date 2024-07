¿Qué hacer si te cancelan un vuelo? Estos son los derechos y las indemnizaciones que te deben de dar

La Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor establecen políticas claras de compensación que las aerolíneas deben seguir en caso de retrasos o cancelaciones. Si estas políticas no son respetadas, los pasajeros pueden denunciar a las aerolíneas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

CUÁLES SON LAS INDEMNIZACIONES O COMPENSACIONES QUE DEBE DARTE LA AEROLÍNEA POR RETRASO Y CANCELACIONES

- Retrasos de una a cuatro horas: Si la demora es responsabilidad de la aerolínea, los pasajeros deben recibir descuentos para vuelos hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas.

- Retrasos de dos a cuatro horas: El descuento debe ser mayor al 7.5% del precio del boleto.

Compensaciones por Retrasos Mayores a Cuatro Horas o Cancelaciones:

- Reembolso del boleto: Los pasajeros tienen derecho a un reintegro del precio del boleto o de la parte del viaje que no se realizó, además de una indemnización no menor al 25% del precio del boleto o del tramo no realizado.

- Transporte sustituto: La aerolínea debe ofrecer transporte en el primer vuelo disponible, así como alimentos y, en caso necesario, alojamiento y transporte terrestre hacia el aeropuerto.

- Transporte en una fecha posterior: Los pasajeros pueden optar por un transporte en una fecha posterior al mismo destino y recibir una indemnización no menor al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

Tiempo para Realizar las Compensaciones: Las compensaciones o indemnizaciones deben pagarse en un máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación. Los alimentos, bebidas y hospedajes deben cubrirse en el momento de la demora.

¿QUÉ DERECHOS TIENES COMO PASAJERO?

Las leyes de Aviación Civil y Federal de Protección al Consumidor también establecen varios derechos que las aerolíneas deben cumplir:

Información y Publicidad: Los pasajeros tienen derecho a un trato digno y a recibir información clara y veraz sobre sus opciones, derechos, políticas de compensación, motivos del retraso o cancelación, y requisitos para presentar quejas o reclamaciones. Esta información debe estar disponible a través de sitios web, puntos de atención, mostradores, y en medios impresos a bordo de la aeronave.

Tarifas y Precios: La aerolínea debe informar claramente sobre el costo total del boleto, incluyendo tarifas, comisiones, impuestos y otros cargos, y respetar estas tarifas en todo momento.

Servicios Adicionales: Las aerolíneas pueden ofrecer servicios adicionales como seguros y renta de autos, pero no pueden obligar a los pasajeros a contratarlos ni realizar cargos adicionales que condicionen la compra del boleto.

Devolución del Precio del Boleto: Los pasajeros pueden solicitar la devolución del precio del boleto dentro de las 24 horas siguientes a su compra.

Acceso a Comunicaciones: En caso de retrasos, demoras y cancelaciones, los pasajeros en espera deben tener acceso a llamadas telefónicas y correos electrónicos.