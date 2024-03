¿Qué se grita en la marcha del 8M? Estas son las letras de las consignas que se dicen año con año

7. No Somos una: ¡No somos una, no somos diez! / ¡Somos un chingo, cuéntanos bien!

10. Van a Volver: Van a volver, van a volver / las balas que disparaste, van a volver. / La sangre que derramaste la pagarás. / Las mujeres que asesinaste no morirán. / ¡No morirán!

11. Te Dije que No: ¡No! / ¡Que te dije que no! / ¡P*ndejo no! / Mi cuerpo es mío, / yo decido / tengo autonomía / yo soy mía. /Porque ¡no! / ¡Que te dije que no!