¿Qué son las Tiendas Bienestar? Conoce sus fechas y ubicaciones de apertura

Recientemente, se ha difundido la información de que estas tiendas impulsadas por el gobierno comenzarán a ofrecer productos y alimentos a precios bajos, incluso más económicos que los de las tiendas de las colonias. Las autoridades confirmaron que las Tiendas del Bienestar son una realidad y proporcionaron detalles al respecto.

A finales de octubre, María Luisa Albores González, directora general de Segalmex, Diconsa y Liconsa, anunció en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que las 24 mil 516 tiendas Diconsa cambiarán su nombre a “Tiendas Bienestar para generar felicidad”.

Aclaró que las Tiendas Diconsa se someterán a un proceso de renovación, lo que incluye un cambio de nombre, pasando a ser conocidas como Tiendas Bienestar. “En esta fusión hacemos también una habilitación, una renovación y una nueva imagen de nuestras tiendas. Las tiendas ya no serán Tiendas Diconsa, se van a llamar ‘Tiendas Bienestar para generar felicidad’”, señaló.

¿QUÉ SON LAS TIENDAS BIENESTAR?

Según la presidenta Sheinbaum, las Tiendas Bienestar brindarán productos a precios bajos, con el objetivo de aliviar la carga económica de los mexicanos y permitirles comprar diversos alimentos de manera accesible.

Además, estas tiendas tienen la intención de establecer un mercado directo entre los productores y los consumidores, enfocándose especialmente en los pequeños productores.

¿CUÁNDO ABRIRÁN LAS TIENDAS DEL BIENESTAR?

Hasta ahora, las autoridades pertinentes no han anunciado cuándo comenzarán a operar las Tiendas Bienestar, ni han indicado desde cuándo las Tiendas Diconsa adoptarán su nueva imagen. Se anticipa que en las próximas semanas se brindarán más detalles al respecto.

Las Tiendas Bienestar estarán situadas en las mismas localidades que las Tiendas Diconsa, las cuales se encuentran en 2 mil 224 municipios, lo que representa más del 90% de los municipios en el país.

Expertos advierten que las Tiendas Bienestar podrían rivalizar directamente con otras tiendas de conveniencia, como OXXO y las tiendas de barrio, dado que ofrecerán alimentos y productos de la canasta básica a precios significativamente más bajos.

No obstante, esta información aún no puede ser verificada, ya que no se han especificado los precios de los productos ni cuáles estarán disponibles para la venta.

Se anticipa que en las próximas semanas las autoridades pertinentes proporcionen más detalles al respecto, para que la población se mantenga informada.