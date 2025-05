$!Fiscalía rechaza que presunto líder del CJNG sea el principal sospechoso en el feminicidio de Valeria Márquez

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía del Estado de Jalisco , el asesinato tuvo lugar en el interior del establecimiento llamado Blossom The Beauty Lounge , ubicado en la colonia Real del Carmen. Según las investigaciones preliminares, un hombre armado ingresó al local y, tras identificar a la víctima, realizó tres disparos con arma de fuego , privándola de la vida en el acto.

“Ante versiones que señalan a presuntos responsables del feminicidio ocurrido en Zapopan, aclaramos que no existe señalamiento directo contra ninguna persona en la carpeta de investigación”, comunicó la Fiscalía en una publicación.

La Fiscalía del Estado de Jalisco emitió un comunicado la tarde del 14 de mayo para desmentir las versiones que circulaban en diversos medios . En la declaración oficial publicada en sus redes sociales, la dependencia subrayó que no existe un señalamiento directo contra ninguna persona en la carpeta de investigación abierta por el feminicidio de Valeria Márquez.

Un día después del asesinato, diversos portales de noticias y perfiles de redes sociales comenzaron a circular versiones no confirmadas que apuntaban a un posible vínculo entre la víctima y Ricardo Ruiz Velasco , presunto líder del Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , conocido también por los alias de El doble R , R2 y El Tripa .

Valeria Márquez era conocida por su actividad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde compartía contenido relacionado con estética, belleza y su emprendimiento personal. Como propietaria del salón Blossom The Beauty Lounge, había ganado una base de seguidores que interactuaban activamente con sus publicaciones y transmisiones en vivo.

El caso continúa siendo investigado y, hasta ahora, no se ha confirmado la identidad del agresor ni los posibles móviles del ataque. La Fiscalía ha reiterado su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y ha llamado a la población a evitar compartir información no verificada, para no entorpecer el avance de las indagatorias ni vulnerar los derechos de las personas involucradas.