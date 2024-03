¿Quién fue ‘La Gilbertona’, influencer de Culiacán que falleció tras días enferma?

LA GILBERTONA HABRÍA DESMENTIDO RUMORES SOBRE SU FALLECIMIENTO HACE UNA SEMANA

En los últimos días, surgió un rumor sobre su fallecimiento, luego de que se viralizara un video en el que se le veía acostada en una cama hablando sobre su propia muerte. Este video desató una ola de especulaciones en las redes sociales, pero ‘La Gilbertona’ misma se encargó de desmentir el supuesto deceso con otro video, donde aseguraba estar viva y agradecía a Dios por ello.

“Estimado público, este video se lo doy a toda la gente que me conoce. Como ching*n que ya me morí, la gente que ya me morí y que ya me morí. Aquí estoy vivo, gracias a Dios, aquí se estrellaron en piedra porque todavía no me he muerto. Mientes que me morí, mientes y es lo único que digo. Aquí estoy vivo gracias a Dios”, dijo.

La partida de ‘La Gilbertona’ deja un vacío en el mundo digital, pero su legado perdurará a través de sus divertidos videos y su impacto en las redes sociales. Su autenticidad, humor y valentía seguirán inspirando a quienes la siguieron y la admiraron en vida.