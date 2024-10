SAT elimina 2 requisitos clave para simplificar el trámite del RFC, ahora lo puedes obtener así

La semana pasada, el Diario Oficial de la Federación dio a conocer varias disposiciones de la Resolución Miscelánea Fiscal, cuyo objetivo es hacer más sencillos y ágiles diversos trámites para los contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), incluyendo el proceso de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Ten en cuenta que a partir del 2022 es de carácter obligatorio que todas las personas mayores de edad deberán de tramitar su RFC, sin importar si tienen actividades económicas o no.

SAT ELIMINA ESTOS REQUISITOS PARA TU RFC

Según el SAT, desde ahora para realizar el trámite de tu RFC solo es necesario presentarse en las oficinas del SAT con una identificación vigente. A partir de ahora, ya no es necesario realizar la preinscripción en el portal del SAT antes de acudir a tu cita para tramitar el RFC.

Tampoco es indispensable llevar tu CURP ni un comprobante de domicilio, siempre que tu credencial para votar muestre tu dirección visible. Sin embargo, es importante recordar que al asistir a las oficinas del SAT para cualquier trámite, debes llevar impreso el acuse de confirmación de tu cita.

Actualmente, al obtener tu credencial para votar puedes elegir si los datos de tu domicilio (calle, número exterior e interior) aparecen visibles.

Aunque esta información está cifrada, se garantiza la protección de tus datos personales. No obstante, si tu credencial no muestra visiblemente estos datos, no podrá utilizarse para tramitar el RFC.

En cuanto a la renovación de la e.firma para personas físicas con menos de un año de vencida, el trámite puede realizarse de manera remota.