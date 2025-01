$!¡Sin tanto rollo!... Según Profeco, ¿cuáles son las peores y las mejores marcas de Papel Higiénico?

Si hablamos de la despensa que se debe comprar en los hogares, existen diferentes artículos que no pueden faltar en la lista del supermercado, uno de ellos es el papel higiénico, por lo cual aquí te contamos las marcas de papel que no es papel, las marcas que no deberías comprar, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En este sentido, la Profeco realizó un estudio para identificar cuáles son las marcas de este producto que no deberías comprar. El papel higiénico tiene presentaciones diversas: hojas sencillas, hojas dobles, hojas triples y hasta cuádruples; de tamaño “Normal” y “Jumbo”; con grabados y aromas como manzanilla, entre otras.

En tanto, a través de este estudio, la Profeco busca asesorar a los consumidores sobre la calidad, veracidad, resistencia y demás características que presentan algunas marcas de papel higiénico.

Así que, si quieres saber cuáles son las marcas de papel higiénico que no son papel y que son las marcas que no deberías comprar, esta información te puede interesar, toma nota. A continuación, te contamos más detalles.

¿QUÉ ANALIZÓ LA PROFECO EN LAS MARCAS DE PAPEL HIGIÉNICO?

Con base en el estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor, se revisaron 44 modelos de papel higiénico de 21 marcas, entre los cuales destaca un modelo de hoja sencilla, 5 modelos de triple hoja, 37 modelos de triple hoja y 1 modelo de hoja cuádruple. Se verificó que el etiquetado presente en el empaque, individual o múltiple, tuviera la información requerida en la normatividad vigente.