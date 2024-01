Super Bowl LVIII 2024: ¿Cuándo, dónde y quién será el espectáculo de medio tiempo? Todo lo que debes saber

El Espectáculo de Medio Tiempo con Usher

Además del juego en sí, el show de medio tiempo del Super Bowl ha ganado fama por presentar actuaciones épicas de algunos de los artistas más icónicos del mundo.

En el Super Bowl LVIII del 2024, el escenario estará iluminado por el talento del aclamado Usher. El famoso cantante estadounidense, conocido por sus éxitos como “DJ Got Us Fallin’ In Love”, “Standing Next to You”, “Burn”, “Yeah!” y “My Boo”