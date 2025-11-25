Tren navideño de Kansas City llegará a México; pasará por estos estados

    El Tren Navideño de CPKC cruzará México este 2025 con un espectáculo de luces, música y tradición. Monterrey, San Luis Potosí, Acámbaro y Comonfort están en la ruta confirmada. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El Tren Navideño CPKC 2025 recorrerá México con miles de luces LED y shows musicales. Conoce las ciudades por donde pasará y qué esperar de esta tradición ferroviaria

La temporada decembrina traerá un espectáculo único: el Tren Navideño de Canadian Pacific Kansas City, una tradición ferroviaria que ilumina comunidades en Norteamérica.

Este convoy, adornado con miles de luces LED sincronizadas con música y decoraciones temáticas, cruzará México como parte de su recorrido anual.

El paso por Monterrey está programado para el 4 de diciembre, aunque la hora exacta será anunciada días antes a través de los canales oficiales de la empresa.

Este evento gratuito suele atraer a miles de familias que buscan disfrutar la magia navideña mientras el tren avanza por las vías de carga, ofreciendo una experiencia visual inolvidable.

ESTADOS Y CIUDADES EN LA RUTA MEXICANA

Además de Monterrey, el Tren Navideño 2025 pasará por Acámbaro y Comonfort, en Guanajuato, así como por San Luis Potosí, formando parte del trayecto confirmado dentro del territorio nacional.

Aunque la logística completa se revela poco antes del recorrido, se sabe que el tren suele desplazarse por las rutas de carga del norte y norponiente de la zona metropolitana, especialmente aquellas conectadas con la línea hacia Nuevo Laredo.

Estos puntos ofrecen una excelente visibilidad desde la vía pública, lo que permite que personas de todas las edades puedan ver el paso del convoy sin necesidad de ingresar a zonas restringidas.

UNA TRADICIÓN QUE CRUZA FRONTERAS

El recorrido navideño inició el 19 de noviembre y concluirá el 21 de diciembre, llevando alegría, espectáculo y una causa social detrás de cada parada.

En cada ciudad participante, el tren realiza breves shows musicales y actividades orientadas a promover el espíritu comunitario, una de las características que han hecho de esta tradición un referente navideño.

La experiencia no solo es visual: el sonido del convoy, la música en vivo y la iluminación sincronizada crean un ambiente inmersivo que se ha convertido en un símbolo de la temporada.

ARTISTAS QUE ACOMPAÑARÁN EL RECORRIDO

El viaje está acompañado por un elenco itinerante de artistas que alternan presentaciones según la región. Entre ellos destacan Smash Mouth, Tiera Kennedy, Dylan Marlowe, Britanny Kennell y LANCO, quienes aportan música en vivo durante las paradas principales.

Estas presentaciones refuerzan el carácter festivo del recorrido, convirtiendo cada punto de la ruta en un pequeño concierto al aire libre.

La combinación de luces, música y ambiente comunitario es la esencia del proyecto, que sigue creciendo en popularidad en cada edición.

MAGIA, LUCES Y UNA CAUSA SOCIAL

El Tren Navideño CPKC no solo busca entretener, sino también impulsar campañas de apoyo comunitario y donación.

Cada año, la iniciativa recauda alimentos y recursos destinados a organizaciones locales.

Este componente solidario es parte del corazón del proyecto desde su inicio, y es uno de los motivos por los que miles de personas esperan su llegada con entusiasmo.

En México, la llegada del tren suele marcar el inicio simbólico de la temporada navideña en varias ciudades del norte y centro del país.

DATOS CURIOSOS

• El tren utiliza más de 300,000 luces LED en cada recorrido.

• Es una tradición que inició hace más de 20 años en Canadá.

• Sus presentaciones musicales cambian cada año según la ruta.

