Llegará tren de Pavimentación a Coahuila; iniciará en diciembre de 2025

La inclusión de Coahuila forma parte de una tercera etapa del proyecto, el cual contempla el despliegue de maquinaria de alta capacidad para atender zonas que requieren intervención urgente por desgaste y alto flujo vehicular. Con este tren especializado, se espera mejorar la conectividad y reducir riesgos en carreteras regionales.

El Gobierno federal confirmó que Coahuila será una de las entidades beneficiadas con la llegada de un tren de pavimentación a partir de diciembre de 2025. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el estado se incorporará al programa nacional de repavimentación que busca modernizar tramos carreteros estratégicos.

La incorporación del estado se anunció junto con la programación de entregas en diversas entidades del país, subrayando que Coahuila forma parte de las prioridades para 2025 debido a su relevancia industrial y logística.

NUEVOS TRENES DE RECARPETEO PARA EL PAÍS

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó recientemente nuevos trenes de recarpeteo a municipios del Estado de México. Estas unidades fueron presentadas durante la Mañanera del Pueblo, enlazada a Texcoco, donde se explicó que los equipos permitirán atender hasta 3 mil kilómetros de carreteras en 2025.

El programa contempla 10 trenes de repavimentación, con una inversión de 500 millones de pesos en maquinaria y 600 millones más destinados a operación y suministro de asfalto. Cada tren está equipado con fresadora, rodillo metálico, petrolizadora, extendedora y compactador para garantizar una intervención integral.

El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva, destacó que 150 operadores municipales ya fueron capacitados para manejar la maquinaria, lo que busca asegurar eficiencia y rapidez en las rehabilitaciones.

CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS PRIMEROS EQUIPOS

Los primeros trenes fueron enviados a Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chicoloapan el pasado 3 de noviembre. Este jueves se sumaron Ixtapaluca, Texcoco y La Paz, mientras que el 10 de diciembre recibirán equipo municipios como Valle de Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Chalco.

Cada tren puede intervenir hasta 300 kilómetros de carretera por año, por lo que con las 10 unidades iniciales el Gobierno federal podrá alcanzar la meta de 3 mil kilómetros anuales.

Además del Estado de México, el programa ya opera en Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Baja California Sur y Campeche, con planes de ampliarse a más entidades durante 2025 y 2026.

IMPACTO NACIONAL DEL PROGRAMA FEDERAL

La gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, celebró la llegada de los equipos y aseguró que estos trenes beneficiarán a una región “históricamente olvidada”. Destacó que el Plan Integral del Oriente del Estado de México representa una acción decisiva para atender a comunidades con fuerte rezago en infraestructura.

Durante el enlace, Gómez expresó su reconocimiento a la presidenta por impulsar un programa que, dijo, “cambia la vida de nuestra gente”.

Para 2025, el Gobierno federal prevé atender 200 kilómetros de carreteras en 16 estados, con una inversión total de 1,885 millones de pesos. Para 2026, se sumarán otros 10 trenes para cubrir la totalidad del territorio nacional.

DATOS CURIOSOS

• Cada tren puede repavimentar el equivalente a un viaje de Saltillo a Monterrey diez veces al año.

• La maquinaria opera en cadena: fresado, petrolizado, extendido y compactación sin interrupciones.

• Un solo tren reemplaza el trabajo de hasta 40 máquinas tradicionales.

La llegada del tren de pavimentación a Coahuila en diciembre de 2025 marca un paso importante para fortalecer la infraestructura carretera del estado. Con un programa que avanza a nivel nacional, el objetivo es mejorar la movilidad, reducir riesgos y modernizar rutas estratégicas para la economía y la población. Con más trenes previstos para 2026, México avanza hacia un esquema de mantenimiento vial más eficiente y de largo alcance.