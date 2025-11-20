Ramos Arizpe insiste en otra estación de tren en el municipio (4a en la región), en parques industriales

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó una intensa gestión ante las autoridades federales para asegurar un doble beneficio del proyecto ferroviario de pasajeros. El objetivo es que, además de la estación principal, se contemple una parada en la zona industrial.

El edil reveló que el Gobierno Federal tiene contemplada la estación principal de pasajeros en el centro de la ciudad, justo a espaldas de la Presidencia Municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Bomberos de Ramos Arizpe se capacitan en Texas para atender emergencias viales

Sin embargo, el alcalde busca la adición de un “paradero más chico” en la concurrida zona industrial, para facilitar el transporte de los miles de trabajadores de la región.

“La estación viene aquí en Ramos Arizpe, aquí a espaldas de la Presidencia y el paradero le llaman un paradero más chico, es lo que estamos viendo”, precisó Gutiérrez Merino.

Días antes, el municipio sostuvo una reunión crucial con personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la empresa ganadora de la licitación.

El objetivo fue “ver las diferentes cruces y diferentes lugares donde va a ir la estación o si llegáramos a tener un paradero en la zona industrial”, según explicó el alcalde.

Para concretar esta parada alterna, el municipio ha avanzado en la gestión de recursos y terrenos con el sector privado.

“Hemos platicado con industriales para que nos donen el terreno para que el paradero funcione”, indicó, señalando la colaboración para utilizar menos las autopistas.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe muestra mínima rotación laboral, afirma Fomento Económico

El municipio, por su parte, asumirá costos que garanticen que la inversión beneficie a la población en general.

“El presupuesto sea bien ejercido en obras que, sobre todo, beneficien a la ciudad, no que tanto beneficien al tren, sino que beneficien a la ciudadanía”, justificó.