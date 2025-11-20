Ramos Arizpe insiste en otra estación de tren en el municipio (4a en la región), en parques industriales

Saltillo
/ 20 noviembre 2025
    Ramos Arizpe insiste en otra estación de tren en el municipio (4a en la región), en parques industriales
    La estación principal del tren de pasajeros en Ramos Arizpe, confirmada por la Secretaría de Infraestructura, se ubicará a espaldas de la Presidencia Municipal. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El municipio avanza en la gestión de terrenos con el sector privado para garantizar que la nueva parada del tren beneficie a los trabajadores

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó una intensa gestión ante las autoridades federales para asegurar un doble beneficio del proyecto ferroviario de pasajeros. El objetivo es que, además de la estación principal, se contemple una parada en la zona industrial.

El edil reveló que el Gobierno Federal tiene contemplada la estación principal de pasajeros en el centro de la ciudad, justo a espaldas de la Presidencia Municipal.

Sin embargo, el alcalde busca la adición de un “paradero más chico” en la concurrida zona industrial, para facilitar el transporte de los miles de trabajadores de la región.

“La estación viene aquí en Ramos Arizpe, aquí a espaldas de la Presidencia y el paradero le llaman un paradero más chico, es lo que estamos viendo”, precisó Gutiérrez Merino.

Días antes, el municipio sostuvo una reunión crucial con personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la empresa ganadora de la licitación.

El objetivo fue “ver las diferentes cruces y diferentes lugares donde va a ir la estación o si llegáramos a tener un paradero en la zona industrial”, según explicó el alcalde.

Para concretar esta parada alterna, el municipio ha avanzado en la gestión de recursos y terrenos con el sector privado.

“Hemos platicado con industriales para que nos donen el terreno para que el paradero funcione”, indicó, señalando la colaboración para utilizar menos las autopistas.

El municipio, por su parte, asumirá costos que garanticen que la inversión beneficie a la población en general.

“El presupuesto sea bien ejercido en obras que, sobre todo, beneficien a la ciudad, no que tanto beneficien al tren, sino que beneficien a la ciudadanía”, justificó.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

