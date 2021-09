$!Llega la Chevrolet Silverado/Cheyenne 2022, con más poder, equipo y lujo

Nueva defensa delantera de alta proximidad de acero, diseñada para brindar resistencia, durabilidad y altura todoterreno, que permite un ángulo mejorado de acercamiento de 31.8°, comparada con otros modelos de Silverado todoterreno.

La defensa está diseñada con tapas laterales que se desmontan para facilitar el reemplazo en caso de golpes o accidentes. El doble escape se ha ensamblado antes de la defensa trasera para eliminar posibles daños.

“Chevrolet ha estado compitiendo en algunos de los circuitos todoterreno más duros y demandantes con un prototipo de Silverado ZR2, tal como lo hizo en la serie de carreras Best in the Desert”, dijo Dom Lester, Ingeniero en Jefe de Variantes de Alto Desempeño, Partes e Ingeniería de Deporte Motor. “Aplicamos lo que aprendimos en las carreras y las pruebas de Moab a la nueva ZR2 para ofrecer un paquete sumamente capaz y confiable, pero que, a la vez, no incomode en la carretera por su calidad de conducción. Es igualmente capaz y cómoda”.

Además de sus características funcionales, la nueva Chevrolet Silverado 2022 ZR2 se distingue por varios detalles estéticos que incluyen un nuevo inserto negro en el cofre, una parrilla única con iluminación integrada, un emblema flow-tie, insignias ZR2, rines exclusivos de 18’’ y un interior único tapizado en piel Jet Black/Graystone con paneles interiores oscuros.