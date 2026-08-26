La larga lista que no publicó Luisa María Alcalde
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La administración de Donald Trump ha implementado un radical cambio de estrategia enfocado en la persecución penal y el desmantelamiento de las redes de narcopolíticos y corrupción institucional en México, yendo más allá de la captura de capos.
El gobierno estadounidense busca procesar judicialmente, a través de agencias como el Departamento de Justicia, la DEA y la CIA, a funcionarios, gobernadores y legisladores vinculados con los cárteles, lo que ha endurecido las tensiones diplomáticas.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/director-de-la-dea-acusa-que-hay-funcionarios-de-alto-nivel-en-mexico-que-trabajan-con-carteles-EA23014426
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/luisa-maria-alcalde-niega-haber-creado-lista-negra-de-periodistas-IK22826806