Luisa María Alcalde niega haber creado ‘lista negra’ de periodistas

CDMX.- La consejera jurídica del ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, negó que durante la emisión del programa “Derecho de Réplica” se hayan emitido “listas negras” de periodistas y aseguró que sólo se llevó a cabo un “análisis” sobre el funcionamiento de los ecosistemas digitales. A través de un video en redes sociales, explicó que “he visto algunas reacciones al programa de ayer de ‘Derecho de Réplica’. Hay quienes hablan incluso de que presenté una supuesta lista de periodistas enemigos del gobierno. No es el caso”.

En ese sentido, detalló que “lo que presentamos fue un análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias y quienes aparecen en este ecosistema”. “Una noticia, una opinión o una publicación se puede emitir por un periodista, medio o político y eso no significa que esa persona o ese medio forme parte de ninguna operación”, dijo. Precisó que “estos contenidos son retomados por cuentas anónimas y lo conectan con una narrativa coordinada para posicionar tendencias”.

HAY UNA RED DE MEDIO MILLÓN DE BOTS, ASEGURA ALCALDE Posteriormente, Alcalde Luján afirmó que una red digital, conformada por más de medio millón de bots en distintos países, amplifica dichos contenidos hasta convertirlos artificialmente en una conversación.

“Esto es precisamente lo que estamos estudiando. No hay listas negras ni decimos que los medios estén financiando bots o trolls. Lo que aseguramos es que si hay gente que está financiando y es evidente y la gente tiene derecho a saber este tipo de fenómenos”, expuso.