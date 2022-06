71% está a favor de cancelar horario de verano: AMLO

Ciudad de México. De acuerdo con una encuesta del gobierno federal, 71 por ciento de la población participante se pronunció a favor de cancelar el horario de verano, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que la próxima semana enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para eliminarlo ese cambio periódico.

Adelantó que dará a conocer los resultados de dicha consulta, en conjunto con los estudios en esta materia que refieren al impacto de la medida.

En su conferencia de prensa matutina se le preguntó si analiza que la cancelación sea por decreto presidencial, ponderó que “es mejor que sea una reforma a una de las leyes secundarias para que no sea reforma constitucional”.

Luego que dirigentes de los partidos políticos que conforman la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) anunciaron una moratoria constitucional para no avalar las iniciativas que presente el Ejecutivo federal, el mandatario apuntó: “Yo sí voy a seguir enviando a los Congresos porque tengo que cumplir”, y además de la propuesta sobre el horario de verano, también presentará las iniciativas de reforma de la Guardia Nacional para integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la reforma en materia electoral.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, fue consultado sobre las denuncias presentadas por opositores tras el encuentro de morenistas del pasado fin de semana en el estado de México, así como de las declaraciones del senador Ricardo Monreal, quien cuestionó ser excluido del acto en Toluca.

Sobre la postura de sus opositores, dijo que “es normal, es parte de esto, es lo mismo que no quieran que nos vaya bien, nada más que tienen muy malos dirigentes, asesores. Por ejemplo eso de que no van a legislar, o que no van a aprobar nada de lo que envíe el Ejecutivo al Congreso, entonces para qué es el Poder Legislativo, su función es legislar”.

No obstante, ante los resultados de los partidos de oposición, consideró que “si yo actuara de mala fe, hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes de estos partidos porque nos ayudan, parecen promotores de la transformación. Es como pare decir: dirigentes del bloque opositor, Va por México, aguanten, aguanta, el pueblo se levanta... la verdad, muy mal”.

En seguida abundó sobre el encuentro morenista, y recordó que “yo tengo licencia (de su militancia) y la gente de Morena, la verdad -los ciudadanos en general, no sólo en Morena-, están muy despiertos y ya no quieren dirigentes sin principios, sin ideales, ya no, eso se terminó, la gente quiere que los representen personas con principios, con ideales, no politiqueros, y a diferencia de lo que piensan los politiqueros, la gente se da cuenta de todo, ya no es el tiempo de antes”.

Antes de concluir su conferencia, López Obrador, adujo que la moratoria anunciada por el PRI, PAN y PRD, podría ser porque “están muy fatigados, son muchos los asuntos que tienen que atender”, o porque después de las pasadas elecciones “dijeron a ver cómo nos desquitamos”.

“Pensaron en tirarme una pedrada pero se equivocaron porque su función es legislar, además, los dirigentes los partidos no son los jefes de los legisladores, el legislador es representante del pueblo; no representa a un partido, representa a los ciudadanos, representa al pueblo”, agregó.

En el caso del PAN, preguntó cómo van a obtener votos luego que votaron contra la pensión para adultos mayores.

“¿Cómo van a avanzar, cómo avanzan si tienen de Jefe a Claudio X González?”, aseveró al exponer que en el caso del papá de Claudio x González, fue asesor de Carlos Salinas y promotor de los procesos de privatización, además de encabezar la campaña en su contra en las elecciones de 2006. Mientras que en el caso del hijo, el empresario lo ha cuestionado en distintos foros con representantes de la iniciativa privada, emprendió una campaña contra los maestros, y ahora es el principal dirigente opositor.

Tras recordar que ex presidentes como Lázaro Cárdenas o Adolfo López Mateos impulsaron el rescate de la industria petrolera y eléctrica, pese a lo cual, los diputados del PRI votaron en contra de las recientes iniciativas de reforma en la materia que debatió el Congreso de la Unión.

Ante ello, cuestionó “¿quién inspira a los priístas ahora?, porque uno tiene que tener siempre un referente, para cualquier actividad se requiere un ideal, se requieren principios, una doctrina o una utopía. ¿Quién los inspira?, Iturbide, Santa Anna, Porfirío Díaz, Huerta, Salinas, quién?

Afirmó que mientras algunos conservadores son corruptos hipócritas, otros son corruptos cónicos, pero dijo que en esencia es lo mismo.

Con información de La Jornada