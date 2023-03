9M Día sin mujeres... ¿Habrá paro nacional este 2023?

Un Día Sin Mujeres, es un movimiento feminista que surgió hace seis años a nivel internacional y que para este 2023 en México se cumplirán tres años de aquella primera vez en que las mujeres dejaron de hacer ruido con la finalidad de visibilizar las problemáticas y la importancia que cada una tiene para que las sociedades avancen.

El movimiento que respalda los derechos de las mujeres nació en marzo del 2017, cuando a nivel internacional participaron mujeres de 50 países y más de 200 ciudades; este movimiento llegó a México el 9 de marzo del 2020, año en que cobró mayor notoriedad la violencia contra las mujeres, por lo que colectivas feministas hicieron un llamado a “desaparecer”, es decir, no salir a las calles, no hacer compras, no presentarse en los salones educativos, así como no ir a trabajar y tampoco tener actividad en las redes sociales.

La convocatoria consiste en que las mujeres se abstengan de realizar cualquier actividad laboral, doméstica o de consumo durante todo el día, como una forma de demostrar el impacto que tienen en la sociedad y economía.

La idea detrás de esta iniciativa es mostrar cómo la ausencia de mujeres en la sociedad y en los lugares de trabajo puede afectar significativamente a la economía y a la vida cotidiana de la sociedad en general. Asimismo, busca llamar la atención sobre las desigualdades y la violencia que enfrentan las mujeres en México y en otros lugares del mundo.

El Día sin mujeres ha sido adoptado por otros países y se ha convertido en un movimiento internacional para concientizar sobre la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

¿Cuál es el objetivo del paro del 9 de marzo?

El paro del 9 de marzo tiene el objetivo de mostrar a la sociedad el impacto que traería a la economía y al desarrollo de la vida misma en un día sin la fuerza de trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres en México.

El simbolismo de esta fecha, que lleva como lema “Un día sin nosotras” y “El nueve nadie se mueve” también plantea la necesidad de pensar y proponer soluciones colectivas ante las desapariciones de miles de mujeres en nuestro país, ante los feminicidios y las brechas de género que impiden que las mujeres sean reconocidas en el ámbito intelectual, político, doméstico, laboral, educativa y de cuidados.

¿Habrá paro el 9 de marzo de 2023?

Como cada año, las mujeres mexicanas podrán decidir de manera voluntaria si participan o no en el paro de actividades del 9M, sin que por ello tengan repercusiones académicas o laborales.

Algunas instituciones, como el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han convocado a sumarse a las actividades que se desarrollan en estas fechas para hacer consciencia sobre la lucha de las mujeres.