¿A qué le tira Arturo Zaldívar luego de su renuncia como ministro de la SCJN?

En la carta de renuncia remitida al Presidente, el Ministro, a quien todavía restaba un año en su encargo, expone: “estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México, desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, en el que sean propiedad quienes menos tienen y más lo necesitan”.

El uso de la palabra “transformación” y de la expresión “sumarme a la consolidación de la transformación”, parecen guiños a la posibilidad de ver a Zaldívar incursionar en la actividad política durante el proceso sucesorio que ya se encuentra en marcha.

¿A dónde podría ir Zaldívar?

¿Qué cargos sí, y cuáles no, podría ocupar el expresidente de la Corte? De entrada, y de acuerdo con el texto de la Constitución, no podría aspirar a ningún cargo de elección popular, al menos no en el proceso electoral de 2024.

En el caso de la Legislatura Federal, los artículos 55 y 58 de la Constitución establecen como requisito para ser diputado federal o senador de la república, “no ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección”, por lo cual no podría aspirar a una posición en dicho cuerpo colegiado.

Por lo que hace al Congreso de la capital de la República, el artículo 29 de la Constitución de la Ciudad de México impone como requisito, para ser diputado, “No ser... ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones... dos años antes” del día de la elección.

En el caso de su estado natal, Querétaro, donde el próximo año se renovarán las 25 bancas del Congreso Local y los 18 ayuntamientos de la entidad, existen un obstáculo para que Zaldívar pudiera aspirar a cualquier cargo en dicha demarcación.

Éste tiene que ver con la “residencia efectiva en el Estado”, que el artículo 8 de la Constitución de Querétaro establece como requisito para aspirar a un cargo de elección popular y que, para el caso de diputados e integrantes de los ayuntamientos, se establece en tres años previos al día de la elección.

¿Podría integrarse al gabinete?