Acepta AMLO reunirse con la diputada trans Salma Luévano

El mandatario federal puso como ejemplo la jornada del jueves, en la que no pudo ver a embajadores y cónsules de México en el exterior.

“En lo personal los estimo, pero estoy saturado, tengo mucho trabajo la verdad y decidí no verlos en esta ocasión”, insistió.

Aseguró que se quedó con las ganas de intercambiar puntos de vista con el embajador de México en China, Jesús Seade, quien llevó la renegociación del T-MEC, así como con el embajador de nuestro país ante El Vaticano, Alberto Barranco Chavarría, que siempre le manda información sobre el Papa Francisco.

TEMO POR MI VIDA: DIPUTADA

Después de aceptar la disculpa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada Salma Luévano insistió en la importancia de que el mandatario revise la agenda LGBT+.

“Hoy más que nunca temo por mi vida, desde hace años me han estado amenazando de muerte, desde hace años me han estado señalando por mi identidad, pero hoy más que nunca me están amenazando de muerte. Es lamentable lo que está sucediendo con mis hermanas trans”, mencionó.

Esta fue la postura que presentó la “diputrans” tras condenar y exigir justicia por el asesinato de Miriam Ríos, comisionada trans de Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán.

“Es importante acercarme con el Presidente, que me escuche, que escuche mi historia de vida, que es parecida o casi igual a la de todas las mujeres trans. Esa agenda urge, tenemos que ponerle alto a tanto, tanto odio. Hoy más que nunca le pido al Presidente esa audiencia”, agregó.

“Señor presidente: Se lo digo con el corazón en la mano, no descansaremos hasta que se haga justicia para Miriam, para Ociel (Bahena), para Ulises, para su pareja de Ociel y para tantas, tantas hermanas que han caído en las garras del odio, de la ignorancia”, añadió.