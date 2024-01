Acusa Concamin inseguridad ‘desbocada y descontrolada’ en México

Uno de los principales retos que tiene el País es la creciente y “descontrolada” inseguridad que impacta fuertemente a las diferentes industrias establecidas en México, alertó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

En conferencia de prensa, el titular del organismo, José Abugaber, indicó que en lo que va del actual Gobierno, en materia de robos al transporte de carga, se tiene un promedio de 46 asaltos al día, si se toman en cuenta los delitos del fuero común con 60 mil 299 y los del fuero federal con 24 mil 664 suman un total de 84 mil 963 delitos en total.

”El tema de seguridad está desbocado en este País, está descontrolado el tema de seguridad, y eso debemos de controlarlo porque hoy que empiezan las elecciones tenemos que reforzar todavía más”.

”Está en riesgo el tema de inversiones y de cualquier cosa, los inversionistas están viendo todos los escenarios y hacia dónde va, por ejemplo, en Guanajuato, se tenían inversiones arriba de Nuevo León, y hoy, está por abajo, porque le ha afectado el tema de la inseguridad”, aseveró.

El representante del sector industrial expuso que la actual estrategia establecida por parte del Gobierno federal en el País, sí ha dado resultados, pero que no son los suficientes o los esperados.

”La seguridad necesita un cambio de estrategia, eso es definitivo, porque no se han visto cambios en ese sentido, no es un buen mensaje, no está bien para las inversiones, y sí se tiene que redoblar la seguridad. Se ha hecho cosas y hay que decirlo, si se han hecho cosas, pero no las que necesite el País para que exista un cambio y que ya encontremos los mexicanos la paz”, resaltó.

En ese sentido, Abugaber detalló que los delincuentes están robando al transporte de carga alimentos y abarrotes, así como materiales de construcción, refacciones y productos automotrices. También medicamentos, hidrocarburos, ropa, y calzado.