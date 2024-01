Acusa defensa de García Luna que ex tesorero de Coahuila mintió en juicio

La defensa de Genaro García Luna sostiene que el ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal, mintió en los dichos su testimonio en el juicio del ex secretario de Seguridad en México, reveló el periodista Raymundo Riva Palacio.

En su colaboración de este miércoles, titulada “Problemas en Brooklyn”, Riva Palacio asegura que, como uno de los argumentos que la defensa de García Luna incluyó en la moción que presentó en diciembre de 2023 para que el juicio sea repuesto por violaciones a la ley, aparece que Villarreal cometió perjurio en el testimonio que dio en febrero de 2023.

“Villarreal fue utilizado por los fiscales en la Corte en Brooklyn como el testigo estelar del caso, por ser el único de todos los mexicanos que presentó que no pertenecía al Cártel de Sinaloa”, señala Riva Palacio.

En su testimonio, el ex funcionario de Coahuila declaró haber acompañado al entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a la Secretaría de Seguridad, donde García Luna les dio un recorrido en enero de 2009 en el centro de inteligencia, conocido como búnker. Además, dijo que García Luna había pagado 25 millones de pesos mensuales a El Universal para mejorar su imagen.

Sin embargo, en la moción presentada por César De Castro, abogado de García Luna, se señala que Villarreal cometió perjurio, argumentando que el ex tesorero no conoció al ex secretario de Seguridad y que, en la fecha en que dice que se recorrió el búnker, ni siquiera había iniciado su construcción.

“El Universal, por su parte, presentó pruebas ‘inequívocas’ que desmienten la imputación y un catálogo de informaciones críticas y negativas publicadas en el periódico contra el entonces secretario. Otra acusación de Villarreal, que les había mostrado en operación el software Pegasus en 2009 también se cayó. La empresa que lo fabricó se fundó en 2010, y el software salió a la venta en 2011”, asegura Riva Palacio.

ACUSAN IRREGULARIDADES DE FISCALES

La defensa de García Luna acusa a los fiscales de violar las “obligaciones Brady”, que exigen a la parte acusadora que revele toda la evidencia en su poder que incrimine o exculpatoria. Aseguran que se escondieron documentos que exculpan a García Luna.

“La moción presenta pruebas y un testigo que apuntan a los fiscales como manipuladores de los narcotraficantes acusadores, y considera una conspiración del Departamento de Justicia -sin explicar el motivo- la acusación contra García Luna, señalamientos que, ciertamente, obligan a la Fiscalía a defenderse y a contraatacar para no perder el juicio”, concluye Riva Palacio.