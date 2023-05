Acusa Noroña a AMLO de promover la ‘exclusión’ por no considerarlo presidenciable

TE PUEDE INTERESAR: No saben impartir justicia para el pueblo: AMLO sobre el Poder Judicial

CDMX.- Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntamente promover el “sectarismo” al no mencionarlo entre la lista de políticos de la Cuarta Transformación que aspiran a sucederlo en las elecciones de 2024.

“Mientras Adán Augusto López, compañero y amigo, estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañero y amigo Marcelo Ebrard estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañero y amigo Ricardo Monreal estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañera y amiga Claudia Sheinbaum estaba en su cubículo universitario, yo estaba en el movimiento y en la izquierda”, detalló.

El petista adelantó que no desistirá y participará en el proceso, y aunque reconoció que no es un asunto de antigüedad, consideró que las actuales “corcholatas” no tienen el perfil de izquierda con el que cuenta.

TE PUEDE INTERESAR: Morena plantea aumentar impuestos a los “ricos” en México

“No puede ser que el líder máximo de nuestro movimiento me trate con esa desconsideración y de esa manera incorrecta e injusta. No hay ningún motivo”, expresó.

“Ahora sí, se quejaba del INE y excluye a un participante, pues está peor que el INE, el INE por lo menos te registraba, aunque te hiciera chingaderas”, añadió.

En este sentido, también criticó las giras que están realizando los aspirantes y que gobernadores afines a la Cuarta Transformación muestren su respaldo a las “corcholatas”.

“Yo no estoy planteando ‘piso parejo’, ni pido que los gobernadores me pongan alfombra roja donde voy”, aclaró.