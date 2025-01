Van cinco muertos y mil edificios destruidos por incendios en Los Ángeles, California

INCENDIOS NO TIENEN FIN EN CALIFORNIA

Aunque no se han registrado muertes en esta última zona, el jefe de bomberos del condado, Anthony Marrone , informó que varios residentes que no evacuaron sufrieron lesiones graves. Marrone también señaló que alrededor de mil estructuras han sido consumidas por este incendio.

Acompañado del gobernador de California, Gavin Newsom, y el senador Alex Padilla, Biden finalizó su discurso con esta frase: “Será un camino largo, tomará tiempo”.

Mientras la situación parece agravarse más, el presidente electo Donald Trump hizo pública su queja referente a los incendios: “No hay agua en los hidratantes contra incendios, no hay dinero en FEMA. Esto es lo que me deja Biden. ¡Gracias Joe!”.

POR SEGURIDAD, CANCELAN EVENTOS IMPORTANTES

Medios de comunicación divulgaron el anuncio de cancelación de los Premios de la Crítica Cinematográfica, que se llevarían a cabo el próximo domingo 12 de enero. Según confirmaron, la gala se pospondría hasta el 26 de enero.

Así mismo, el estreno de ‘The Last Showgirl’, la alfombra roja para el musical Robbie Williams ‘Better Man’ y una rueda de prensa para ‘Emilia Pérez’ fueron cancelados.

Por su parte, el parte de Universal Studios también fue clausurado.