Acusan a Mario Delgado de imponer candidaturas en Morena

CDMX.- Miembros de la Coordinadora Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena señalaron al dirigente nacional del partido, Mario Delgado, de imponer en candidaturas a perfiles de otros partidos.

Los inconformes realizaron una protesta frente a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en la Ciudad de México, en donde señalaron que están haciendo a un lado a las bases del partido.

Los manifestantes colocaron un par de casas de campaña y mantas, en una de ellas se leía el mensaje: “Mario Delgado enterró la democracia”.

Juan Cáceres, dirigente de la coordinación nacional de fundadores, enfatizó que están cansados de “la corrupción imperante en la selección de candidatos dentro del partido Morena”.

En ese sentido, hizo un llamado a la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum para entablar un diálogo ante este cierre de la dirigencia.

Los militantes expresaron indignación por las listas de candidatos a las diputaciones y exigieron que se hagan valer los estatutos para que no hagan una burla al pueblo de México.

“Él maneja el partido como un cártel político, y no lo vamos a permitir más. Porque (Morena) fue construido por el pueblo, no partido de partidos, no partido de élites, no partido de empresarios”, añadió.