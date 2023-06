¿Adiós corridos tumbados?... AMLO presentará su TOP 10 de ‘rolas buenas buenas’ para que los jóvenes no escuchen narcocorridos (video)

“A lo mejor no les va a gustar a los jóvenes o a los cantautores, pero no me importa que no les guste, porque son libres, nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las ‘tachas’ (drogas sintéticas), y que tienen un arma calibre 50, y que son sus ídolos los narcos más famosos”, dijo en su conferencia de prensa diaria.

Durante su conferencia matutina de este lunes, López Obrador abordó el tema de sustancias ilegales y señaló que hay canciones “que se ponen de moda” y fomentan su consumo:

“Son libres, nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las ‘tachas’ y que tienen un arma calibre 50, y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos con esas letras dirigidas a los jóvenes. Soy muy malpensado o precavido, siempre pregunto quiénes promueven todo eso”.

Los corridos tumbados, con figuras como Peso Pluma o Natanael Cano, se han convertido en un fenómeno global, con algunas de sus canciones en la cima de las listas de más escuchadas en las plataformas digitales.

Sus letras hablan sobre el sexo, las drogas o la violencia, y su estética, con ciertas similitudes con la vida de los narcotraficantes, enaltece el lujo y el dinero.

El Mandatario lanzó esta crítica tras anunciar que su Gobierno realizará una encuesta sobre el consumo de droga en el país, que dijo que es menor de lo que podría ser gracias a los valores culturales, morales y espirituales de la sociedad

Sin embargo, los corridos tumbados, expuso, pintan a los jóvenes “un mundo color rosa, cuando el consumo de drogas destruye”.

“Nada de música buena ondita, ni avanzada, ni rebelde. No, eso no es la felicidad. (En la industria) deben de estarlo promoviendo (este género), y no hay que prohibirlas, pero sí orientar a los jóvenes”, incidió.

“Yo soy muy mal pensado, o precavido. Siempre pregunto: ‘¿De parte de quién? ¿Quiénes promueven todo eso?’ Porque nosotros estamos haciendo una campaña para orientar de que ese camino consume al sufrimiento”.

El mandatario mexicano recordó que su administración optó por promover campañas para orientar a las y los jóvenes — a quien señaló como los principales oyentes de narcocorridos — a fin de demostrarles que “hay otras formas de ser felices”.

“¿Cómo no van a bailar, cómo no convivir y cómo no ser felices? Pero hay otras formas. No es la droga, no es la violencia, no es querer triunfar como sea, afectando a otro. (...) Como si lo material fuera lo importante”.

Finalmente, incluso adelantó que recomendará 10 “rolas buenas buenas” para que las y los jóvenes escuchen en lugar de los narcocorridos. Y ante ello, pidió reproducir (de nuevo) la que señaló como su canción favorita de Grupo Firme: “Ya supérame”.

El reproche de López Obrador por los corridos tumbados derivó luego de abordar la problemática del combate al narcotráfico, esencialmente ante la crisis por el consumo de fentanilo en Estados Unidos.

Y si bien negó de nueva cuenta que México atraviese por la misma problemática que el país vecino (en referencia únicamente del fentanilo), el Jefe del Ejecutivo volvió a reconocer que Guanajuato figura como un foco rojo para el consumo de drogas — y bajo su lógica, de violencia.

Bajo ese sentido, recordó que el sector poblacional que más se ha estudiado del estado gobernado por Diego Sinhue son los trabajadores de las maquilas, específicamente del Corredor Industrial: “No es todo el estado”, aclaró.

“Tiene que ver con la maquila, los bajos salarios de trabajadores. El abandono de familias, la falta de apoyos sociales y otros factores”, comentó desde el atril de Palacio Nacional.

En otro momento de la conferencia matutina, el presidente dio a conocer que su gobierno arrancó con el levantamiento de una encuesta nacional sobre el consumo de drogas que estará a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a fin de “tener buen diagnóstico para mejorar nuestras acciones”.