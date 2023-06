‘No me voy a equivocar’... AMLO asegura que sabe quién será el candidato de oposición; en dos o tres días dará su nombre en La Mañanera (video)

Bajo ese contexto, el Jefe del Ejecutivo Mexicano afirmó que ahora sería el magnate Claudio X. González quien decidirá a la o el presidenciable de la oposición: “Todo lo demás es pura faramalla”, aseveró y señaló que la designación es pactada con anticipación.

“Ya conociéndolos, en unos días hasta les puedo decir quién será el candidato de ellos. (...) Estoy seguro que no me voy a equivocar. (...) Se consulta arriba, en la élite, se comunican mutuamente y ya (...) No me voy a equivocar. Ya está resuelto”.

López Obrador reconoció que Enrique Peña Nieto no se metió en las elecciones, pero indicó que aunque ya no está Claudio X. González padre, es su hijo “el que va a decidir”.

Recordó que incluso el ex presidente Vicente Fox usó Los Pinos como una casa de campaña en las elecciones, en donde era visitado incluso por secretario de Estado.

Añadió que sabe quien será el candidato de oposición porque son consultas que se hacen en la élite. Afirmó que “eso ya está resulto porque se reúnen con anticipación, y hacen sus enjuagues para tomar acuerdos, se consulta a la cúpula de los potentados”, dijo.

López Obrador dijo que la oposición va a elegir primero a su aspirante, y él mismo informará quién será el elegido ‘en dos o tres días’.