Admite Armando Guadiana condonaciones del SAT; ‘fueron multas, no impuestos ni recargos’

El senador coahuilense Armando Guadiana admitió que los dos millones 675 mil pesos que el SAT le condonó no fueron impuestos ni recargos, sino que fueron multas, lo cual, aseguró, es legal.

Guadiana aseguró que no sabe por qué lo multaron “porque realmente yo no intervine para ello”, sin embargo, añadió que seguramente el impuesto estuvo mal pagado o hubo un retraso.

“Por eso aplican una multa (el SAT); yo creo que el contador solicitó lo correspondiente a la autoridad acogiéndose en oficios correspondientes.

Dijo que las condonaciones se refieren a multas y aseguró que cualquier contribuyente puede solicitarlas.

Citó los artículos 70 A, 74, 74, 76 y 78 del Código Fiscal, como los preceptos legales que permiten la condonación de multas en diversos supuestos y a los que puede acogerse cualquier causante.

“Y ahí yo no sé a quién se dañó, pero los impuestos con sus recargos, llámese intereses del dinero correspondientes al Fisco, se pagaron totalmente, eso es lo que le interesa al fisco, que la gente pague los impuestos, claro, a tiempo y sin faltas”, explicó.

El legislador coahuilense calificó como una vacilada y tendenciosa la investigación periodística que reveló que al menos tres empresas vinculadas a él fueron beneficiadas por el Gobierno Federal al condonarle dos millones 675 mil pesos de adeudos al fisco.

En rueda de prensa, el legislador admitió, sin embargo, que sí tiene intereses en dos de las empresas señaladas, aunque no precisó en cuáles.

De acuerdo a la información divulgada, las compañías beneficiadas de Guadiana fueron Compañía Minera Ameca, Compañía Minera Huajicari y Carbón Mexicano.

“Yo no le veo ninguna investigación, para mí esto es una vacilada. Yo creo que está tan tendenciosa y tratan de dañar a mi persona, pero realmente a mí ni me quita el sueño, no ese tipo de cosas”, aseguró Guadiana.

La información señala que no es la primera vez que el legislador obtiene perdones fiscales, pero sí la primera ocasión en que estos beneficios se otorgaron con él en la Cámara Alta (a partir de 2018).

En rueda de prensa desde el Senado de la República, el Ingeniero Armando Guadiana Tijerina aseguró que es mentira que se le hayan condonado impuestos de forma arbitraria, como lo señalaron algunos medios de comunicación.