CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó desde su conferencia matutina que el alto número de homicidios en el estado de Guanajuato está relacionado con el consumo de fentanilo y conflictos del crimen organizado.

“En Jalisco, todos sabemos que opera un cártel, pero no hay ese consumo que hay en Guanajuato, y por lo mismo, no hay el número de homicidios que hay en Guanajuato. En Sinaloa, ya sabemos también que opera un cártel, incluso, es donde más laboratorios clandestinos se destruyen, pero no hay homicidios porque no hay consumo, o no hay el consumo que se da en Guanajuato”, explicó el mandatario en su conferencia matutina.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros dos meses del año la entidad ha registrado 511 asesinatos, la mayoría por uso de arma de fuego.

En este listado también se suman 2 mil 189 lesiones dolosas de diverso tipo; 2 mil 204 reportes de violencia familiar; 221 casos de abuso sexual; y 5 mil 459 robos, casa habitación, negocios, vehículos.