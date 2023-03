Afirman que por inconformidad ante problema de seguridad hay un quiebre entre AMLO y las Fuerzas Armadas

De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio, publicada por Vanguardia, el día de ayer sucedieron tres episodios que han rayado “en la coraza” de Andrés Manuel López Obrador.

Uno fue la marcha de algunos cientos de personas en varias ciudades mexicanas en apoyo a las Fuerzas Armadas; el otro, una entrevista en el programa de la NBC “Meet The Press” con Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde dibujó lo que pueden hacer en breve contra funcionarios del Gobierno mexicano por su laxitud en el combate a los cárteles, y un editorial del internacionalista Fareed Zakaria, en “GPS”, su programa sobre temas internacionales en CNN, que es una referencia en el mundo.

Los tres episodios de cierta forma criticaron a AMLO por la manera como aborda el problema de la seguridad y su trato a criminales.

Menciona que la marcha en la Ciudad de México y otras ciudades no fue numerosa como otras manifestaciones, pero se tiene que ver de forma cualitativa, por defender abiertamente a las Fuerzas Armadas, lo que no es común que suceda.

TE PUEDE INTERESAR: Genera graves daños ambientales la ocupación ilegal de PEMEX en propiedad privada de Veracruz

Y el intento de AMLO de descalificarla el viernes pasado y sugerir que detrás de ella se encontraba el crimen organizado, de acuerdo con Riva Palacio, parece como un esfuerzo preventivo para minimizar lo que está sucediendo dentro de la sociedad castrense.

Añade que en los estudios de la NBC en Washington, “Meet the Press”, el presentador Chuck Todd afirmó que en entrevista con el senador Menéndez, afirmó que el Gobierno de AMLO había adoptado una táctica diferente a la de anteriores administraciones y estaba rechazando el apoyo de Estados Unidos. “El presidente López Obrador llegó con una política de besos, no balazos”, respondió Menéndez. “Eso no está funcionando nada bien. La realidad es que los cárteles controlan las comunidades fronterizas, no el gobierno”.

Igualmente, Zakaria, columnista de The Washington Post y conductor de “GPS”, en los estudios de CNN en Nueva York, quien en un largo editorial sobre López Obrador, lo llamó “narcisista”, un “demagogo populista” que abandonó el camino de la modernización y encabeza un gobierno “incompetente”, que llevó al Estado Mexicano, además, a perder su capacidad para enfrentar a los cárteles de la droga con su estrategia de “abrazos, no balazos”.

Concluye mencionando que el senador Menéndez señaló que “México es un peligro actual con el que tenemos que lidiar”. Y que a diferencia de los republicanos, no se sumó a los llamados militares injerencistas y propuso dos vías para enfrentarlos: pedir al Gobierno mexicano que haga más por su seguridad, y en Estados Unidos, en lugar de estar pensando en declarar “terroristas” a los cárteles, presionar para que se detenga a los jefes de las organizaciones, golpear sus fuentes de financiamiento y considerar retirarles las visas a los funcionarios mexicanos que no están combatiéndolo.