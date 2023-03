‘Hay una persecución en mi contra’: Calderón afirma tener dudas sobre veredicto de García Luna

Felipe Calderón afirmó desde España, que tiene “dudas” del veredicto, que estaría dispuesto a hablar del tema en México porque “soy un hombre de leyes” e insistió en que “hay una persecución” contra su persona.

“Soy un hombre de leyes y sobre todo respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. En lo personal tengo muchas dudas del veredicto. Hubiera esperado ver todo lo que anunció la Fiscalía: videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, pero nada de eso sucedió. Todo fue con base en testimonios de criminales confesos que por cierto a la mayoría de ellos, nosotros, en nuestro gobierno, extraditamos”, expresó Calderón.

Añadió que “es evidente que en México hay una persecución clarísima de carácter político-mediático en contra mía, y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno”.

También mencionó que “soy un presidente que actúa conforme a la ley, el presidente que más ha combatido el crimen organizado de México, no he dado tregua ni cuartel en el combate a los criminales y a todos los cárteles, incluyendo al cártel del Pacífico. La prueba de ello es que los testigos, la mayoría de los que estuvieron en dicho juicio, fueron detenidos, capturados y extraditados por mi gobierno”.

Aclaró que “la política de mi gobierno en seguridad no dependía de una sola persona. Era un equipo formado por marinos, policías, solados, ministerios públicos, dependencias como Marina, Cisen, todos coordinados por la Secretaría de Gobernación. En el reclutamiento de operación de ese equipo se siguió la debida diligencia tomando información de las dependencias de inteligencia mexicana y americana”.

En cuanto a García Luna, el ex presidente destacó que “en el caso de este funcionario era alguien que tenía años trabajando en la administración pública en dos gobiernos sucesivos, formado en áreas de inteligencia que son muy rigurosas en su proceso de control de confianza”.

Respecto a si estaría dispuesto a ir a México para hablar del caso García Luna, Felipe Calderón respondió que “siempre he estado dispuesto, soy un hombre de leyes. Lo que también es cierto es que hay una persecución en contra mía, abierta, franca, burda, por parte del gobierno, que como suele ocurrir, suele ocurrir utilizar las instituciones de justicia para perseguir a sus opositores y ese es mi caso”.

Insistió en que “desde luego también hay una estrategia para que los temas fundamentales de México, como es la insurrección ciudadana, para defender a las autoridades, para frenar la dictadura que viene en México, son temas que se pretenden desviar con estas acciones”.

Asimismo, dijo que le preocupa que “hay un señalamiento muy complejo en Estados Unidos, no solo en núcleos de opinión pública, sino en gobierno, ahí están las declaraciones del ex fiscal William Barr, que estuvo con el ex presidente (Donald) Trump, y que tuvo cercana relación con (Andrés Manuel) López Obrador, y que señala que el único presidente que ha combatido al crimen organizado y a los cárteles ha sido su servidor; y, por otra parte, el principal promotor de los cárteles en México y de su crecimiento, de la impunidad que prevalece en el país, ha sido el actual gobierno”.