Al Qaeda amenaza de muerte a Príncipe Harry por su participación en Afganistán

Las memorias del Príncipe Harry, tituladas “Spare”, han dejado diversas cartas a su favor en la mesa, entre ellas, donde revelaba el abuso físico de su hermano, el Príncipe William, y las burlas de su cuñada Kate Middleton, luego de que usara un traje nazi en 2005.

Sin embargo, también le han causado conflictos y, no sólo dentro de la familia real, sino, con uno de los grupos terroristas más peligrosos a nivel mundial: Al Qaeda. Esto, luego de que se filtraran diversos fragmentos de la biografía a un mes de su lanzamiento, el mes pasado.

En uno de ellos, revelaba que asesinó a 25 talibanes en Afganistán, durante seis misiones llevadas a cabo entre 2012 y 2013.

“No fue una estadística que me llenara de orgullo, pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas fueron eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas”, redactó.

Esta confesión provocó que Al Qaeda reaccionara, pidiéndole a la corona británica que se le retire la protección al Príncipe Harry, así sería más fácil llevar a cabo su asesinato.

Asimismo, lo acusaron de “menospreciar” la vida de los musulmanes afganos, además de “deshumanizarlos”, según la narrativa empleada en “Spare”.

La organización criminal se refiere a Harry como “Al Zanim”, y refieren a los miembros del grupo terrorista que hagan justicia en contra del hijo de la Princesa Diana.

“La confesión del príncipe Al-Zanim de que mató a veinticinco musulmanes a sangre fría, y que solo eran piezas de ajedrez en sus ojos, nos revela el nivel de discriminación, condescendencia y criminalidad que tiene en sus genes”, aseveran.

Asimismo, infieren que el Príncipe Harry habla “como si la sangre de los afganos no tuviera el menor respeto en esta mentalidad arrogante, e incluso el propio Al-Zanim se ha referido con racismo inherente a este tipo de seres humanos”.

Enseguida, concluyen que, en la caída animal de su familia y parientes en Londres, “el mundo sabe que la corona británica es parte de la civilización de los monos, que solo se preocupa por sus caprichos sexuales, y que la familia real es una familia caída dentro de una sociedad inglesa bestial y que no es digna de respeto y aprecio en absoluto”.