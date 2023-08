Alemania conmmemora el 62 aniversario de la construcción del Muro de Berlín

Como parte del programa previsto, el director de la oficina de Finanzas de Berlín, Stefan Evers, depositará una corona de flores en nombre del gobierno municipal en el monumento del muro de la Bernauer Strasse, cerca del conocido Mauerpark de Berlín.

Allí se rendirá un homenaje particular a Peter Fechter, un joven de 18 años que murió desangrado junto a la tapia apenas un año después de su construcción, en agosto de 1962. La multitud se había congregado en el lado occidental del muro, pero no pudieron ayudar a Fechter porque había caído en el lado de Alemania Oriental y los guardias de allí no le socorrieron.

La conmemoración tendrá lugar en Zimmerstrasse, junto al Checkpoint Charlie.

Paralelamente, altos cargos políticos de la vecina ciudad de Teltow, en Brandeburgo, rendirán homenaje a Peter Mädler y Karl Heinz Kube, fusilados en 1963 y 1966 respectivamente mientras intentaban huir.