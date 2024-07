‘Alito’ asegura que ‘del PRI, nadie se va a bajar’; señala a detractores por caso Colosio y ‘Pemexgate’

“Allá afuera, estos que se dicen que participaban en el PRI, una bola de cínicos, de lacayos, de esquiroles al servicio del gobierno y de sus intereses, que quieren romper la unidad a cambio de impunidad. Pero quiero compartirles a todos: ellos fueron el peor lastre para nuestro partido, ellos estuvieron al frente cuando castigaron al PRI con el Pemexgate, hay militantes del PRI vinculados al asesinato de nuestro candidato presidencial, y eso le costó al PRI. No vamos a tapar a nadie, vamos a exigir cuentas y los vamos a convocar a que cumplan con su responsabilidad” , expresó ante el grito de “duro, duro” de los asistentes.

Ciudad de México. Con las modificaciones aprobadas a los estatutos del PRI, incluida la de la posibilidad de reelección de dirigentes, el presidente nacional de este partido, Alejandro Moreno Cárdenas , se lanzó contra sus detractores dentro del tricolor, y sostuvo que hay priístas vinculados con el asesinato del ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio , y con el caso Pemexgate .

“Hay que ser claros, porque allá afuera hay quienes jamás han dado un golpe por el PRI y han sido los más beneficiados del partido. Los que jamás estuvieron en la campaña política y ni siquiera se atrevieron a repartir un volante por nuestro instituto político. A ellos, a todos les decimos: no se equivoquen, aquí está el PRI trabajando, aquí estamos unidos, vamos por la defensa de la democracia, de las instituciones” , agregó el campechano.

Tras indicar que “jamás nos vamos a hincar ante el Poder”, añadió que “el gobierno que está por terminar quiere un PRI sumiso, quiere un PRI de rodillas, quiere un PRI que no defienda a las y los ciudadanos, por eso quieren tener un partido a modo. Pero desde aquí le decimos al gobierno, no van a tener un partido a modo, van a tener un PRI firme, de pie, que defienda a las y los mexicanos”.

A la vez, reiteró que esta fuerza política no apoyará una reforma al Poder Judicial que “pretenda menoscabar su independencia”.

Y en medio de llamados a “luchar por el partido”, Alito Moreno concluyó: “Del PRI, nadie se va a bajar” y advirtió que “se acabaron las vacas sagradas, los hampones en el PRI. Vamos a exhibir lo que han hecho porque ¿saben qué?, no han hecho nada jamás por nuestro partido. Hoy quiero decirles, no más traiciones y no más deslealtades. Los mentirosos y los sinvergüenzas, jamás vamos a permitir que vuelvan a dañar al PRI. Con firmeza y contundencia expresamos que por ningún motivo, y bajo ninguna circunstancia, permitiremos que las decisiones que atañen al PRI se dicten desde fuera del partido. Ningún presidente de la República, ni antes ni ahora, va a decidir en nuestro partido”.

Con información de La Jornada