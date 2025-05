Tan sólo 46 diputados de Morena atendieron convocatoria de Andrés Manuel López Beltrán

Sin embargo, pasados los meses, pocos legisladores atendieron el llamado. De ese total, el 7 de abril que inició la labor solicitada, sólo 84 confirmaron su participación, pero al momento, Morena tiene registro de que únicamente 46 se encuentran en Durango.

Lo anterior ha encendido las alarmas en el partido guinda, pues a dos semanas de la elección el próximo 1 de junio, no ha sido posible supervisar el total del territorio.

”El problema es que hemos visto que muchos morenistas de Durango sí están vendidos, los promotores te reportan ‘aquí todo bien y aquí no hay bronca, yo ya fui y están con Morena’, pero todo es simulación. Lo que nos pidieron es ir y checar que eso se haga realidad, que sea real que ya se fue a 200 casas, pero la verdad no nos estamos dando abasto”, expresó otro legislador que también pidió el anonimato.

El problema se ha agravado aún más, debido a que de los 46 diputados morenistas que aceptaron el reto, muchos lo están haciendo a distancia, se quedaron en sus estados y sólo mandaron a representantes, incluso a personal de servicio social, quienes están concentrados en los municipios de Durango capital, así como en Lerdo, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Mezquital y Cuenca.

”No todos están aquí, a nosotros nos mandó mi jefe y él se quedó, y se entiende porque algunos tienen compromiso”, declaró un asistente legislativo de Morena.

”Yo hago servicio social, pero me prometieron que me van a contratar, aquí estamos desde el 29 de abril y nos regresamos hasta el 3 de mayo, nos rentaron una casa, estamos visitando casa por casa, pero aquí en el centro de Durango todos son panistas, no quieren a Morena, yo lo veo muy difícil, estamos cuatro, y el diputado vino a dejarnos y se fue, no ha vuelto, está allá en la Ciudad de México”, puntualizó un joven que entró al grupo legislativo de Morena hace apenas tres meses.

Como parte de la estrategia, López Beltrán está convocando a los morenistas a reuniones semanales para ver los avances. En ellas, también ha quedado de manifiesto la falta de apoyo del PT y del PVEM.

”No nos están apoyando, y es que ya son varios puntos negativos; el desencuentro con el PT, lo de los priistas que están entrando y ven que ya no es Morena, que es el PRI, o sea, ya están molestos. Se está desdibujando lo que es Morena y por eso ya hay muchos que ya lo rechazan y la soberbia hace que no se dé cuenta el partido”, sentenció uno de los diputados que se encuentra en territorio.

”Es evidente que la dirigencia de aquí está más cercana al gobernador, incluso los diputados del Congreso local por Morena están más cercanos al gobernador, y los aliados que son PT y PVEM no están haciendo trabajo”, agregó otro diputado.

El martes pasado, Ricardo Monreal acudió a Durango, precisamente para reunirse con López Beltrán y revisar cómo va la estrategia, ya que desde febrero ambos acordaron reforzar con diputados la vigilancia en esa entidad.

El coordinador de la bancada guinda en San Lázaro visitó los municipios de Lerdo, Gómez Palacio y Durango capital.

A pregunta expresa de EL UNIVERSAL reconoció que la mencionada estrategia existe, y consideró que ve posibilidades de victoria con el apoyo de los diputados.

”Yo estimo que va a ser un resultado sorprendente y positivo para Morena, para el movimiento, porque esta región, Durango y Coahuila, son los estados donde Morena no ha podido penetrar, veo que hay condiciones de triunfo electoral y he visto encuestas donde va bien Morena y se puede dar la sorpresa en todo el estado”, insistió.