Alonso Ancira pagará hoy 50 mdd a Pemex, sería el primer pago por Agronitrogenados

El empresario Alonso Ancira realizará en las próximas horas su primer pago a Petróleos Mexicanos (Pemex) como parte de la reparación del daño por el caso Agronitrogenados.

En audiencia ante el juez, Ancira Elizondo apuntó que dicho pago será de 50 millones de dólares a las arcas de Pemex, reveló Animal Político.

“Voy a adelantar este primer pago. Estamos listos para cumplir. No me voy a arriesgar a perder la empresa (Altos Hornos) por no cumplir con el pago y la garantía acordada con Pemex”, afirmó el empresario en la audiencia, la cual se realizó por videcoferencia.

La próxima audiencia se llevará a cabo el miércoles 1 de diciembre para verificar que se haya realizado el pago.

En abril pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) acordó liberación del empresario Alonso Ancira, conocido como el “Rey del Acero”, a cambio de pagar 216.6 millones de dólares como reparación del año a Pemex.

La defensa del antiguo dueño de Altos Hornos de México (Ahmsa) detalló en su momento que se realizarían tres pagos anuales a partir del 30 de noviembre, para que la FGR no lo lleve a juicio por lavado de dinero por estar acusado de vender una planta chatarra de fertilizantes a Pemex en 2013.

El empresario acerero estaba en prisión preventiva en el Reclusorio Norte de Ciudad de México desde el 4 de febrero, un día después de su extradición desde España, donde estuvo detenido desde mayo de 2019 a su llegada al aeropuerto de Palma de Mallorca.

Por la noche del 20 de abril pasado, Ancira Elizondo, de 65 años de edad, dejó el reclusorio a bordo de un vehículo de lujo, ocupando el asiento del copiloto, vestido de traje, con un puro en la mano izquierda y sonriente.

El empresario estaba acusado de vender a Pemex, con un sobreprecio de 500 millones de dólares, la planta inservible de fertilizantes de Agronitrogenados en 2013, cuando el director de la petrolera del Estado era Emilio Lozoya, principal detenido en México por los sobornos de Odebrecht.

Fuentes del Gobierno de México indicaron que la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a Pemex, además de que todavía no funciona por estar obsoleta.

Con información de EFE y medios