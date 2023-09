Amenaza Ebrard con irse de Morena; anuncia creación de ‘Movimiento Progresista’

El excanciller mencionó que su futuro dependerá de lo que determine Morena y señaló que las irregularidades que exhibió durante el proceso están afectando a esta fuerza política.

“No es un arrebato, es una convicción. Esperamos la respuesta de Morena; tiene que darla estos días. Si para su propio punto de vista todas lo que hemos presentado, no ocurrieron, no pasó nada, pues entonces sí la decisión de su servidor sería no seguir participando, porque no apoyo esas conductas”, enfatizó el exfuncionario.

TE PUEDE INTERESAR: Registró México 21.1 millones de víctimas de delito en 2022

El equipo de Ebrard solicitó al aspirante presidencial que no tome una decisión hasta que la CNHJ resuelva el recurso.

Marcelo Ebard también adelantó que a partir de 18 de septiembre se formalizará su movimiento político nacional, el cual llevará por nombre “Movimiento Progresista”, en el que también estarían militantes inconformes de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista.

El exsecretario detalló que en octubre comenzará a recorrer de nueva cuenta el país para dialogar con los simpatizantes que lo apoyaron y votaron por él en el proceso interno de Morena.