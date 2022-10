AMLO acusa a productores de carne de tener cautivo el mercado y evitar bajar costos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que los productores de carne tienen cautivo el mercado y evitan bajar el costo de ese producto bajo el pretexto de los controles de importación.

“Son partidarios del libre mercado, nada más en los bueyes del compadre. ¿Qué no son ellos partidarios de la libre competencia?”, subrayó el mandatario durante su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

En ese espacio se le preguntó sobre la preocupación de productores en Chihuahua a una de las medidas más polémicas del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic) para que los signatarios obtengan la licencia única universal que las exime de todo trámite o permiso, incluidos los del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dejando la responsabilidad de la calidad de los alimentos a las empresas.

“¿Qué es lo que estamos haciendo? Quitando burocracia, simplificando y que no se utilice lo de Senasica, lo de sanidad, como un mecanismo para mantener aranceles e impedir la importación. Son partidarios del libre mercado, nada más en los bueyes del compadre. Yo represento aquí al pueblo de México, no represento a grupos, por legítimos que sean sus planteamientos, siempre se tiene que buscar resolver a partir del interés general”.

El titular del Ejecutivo dijo que la Secretaría de Hacienda trabaja en este proceso y destacó que desde que se planeó el Apecic –que tiene como objeto bajar los precios de 24 productos básicos para contener la inflación— tenía claro que habría obstáculos.

Los productores de carne “tienen cautivo el mercado, y no son muchos. Entonces se les protege, tenían tomadas las instituciones. Vamos a seguir apoyando la producción, porque lo que queremos es producir en México todo lo que consumismos. Pero al mismo tiempo si tenemos un problema de inflación lo tenemos que atender, porque nos afecta a todo”.

Aprovechó para criticar que el titular de Senasica, Francisco Javier Trujillo Arriaga, tenga alrededor de “30 años” al frente de esa instancia, donde “es protegido por los grandes productores”.

Puso como ejemplo el tema de la carne de Argentina, donde se argumenta que no se puede importar debido a que “tiene fiebre aftosa, (pero) no se ha encontrado nada, fue algo que sucedió hace 30 años. Argentina su principal producto de exportación es la carne y está vendiendo a Estados Unidos y su principal comprador de carne es China y resulta que no puede entrar carne argentina a México”.

López Obrador refirió que la idea es que si se puede conseguir carne más barata y de calidad a fin de que la gente tenga acceso a ésta, no se tiene por qué cerrar la frontera.

— La posición –de los productores de Chihuahua se le dijo— es que sí se obtenga carne barata y se garantice por las autoridades la inspección, porque las empresas no van a tener capacidad.

— Sí, nada más que Senasica y Cofepris se usaban como obstáculos, porque si alguien quería importar pavos para este año, y puedo poner en ejemplo, no estoy hablando al tanteo, no se lo autorizaban. Hasta que me llegaron a decir: ‘no va a haber pavo, aunque la gente tenga recursos, nos va a faltar pavo, quieren que nada más haya pollo’. Pues sí, muchos no alcanzan a comprar su pavo y compran su pollo, pero hay otros que sí pueden. Además ¿por qué negar el abasto de pavo, todo un trámite. ¿Saben cuándo iban a resolver lo de los pavos? En enero”.

El mandatario federal planteó que al eximir de los requisitos y trámites de sanidad e inocuidad a las 15 empresas participantes en el Apecic se pretende simplificar burocracia, a la vez que la calidad de los productos alimenticios corresponderá a “la buena voluntad” de esas compañías.

“Es un acuerdo a partir de la buena voluntad. A ti se te da una licencia para importar y puedes traer pollo, huevo, carne, arroz, alimentos y tú te haces cargo. Tú como empresa te haces cargo de que esos alimentos estén bien, que no enfermen a la población. Si pasa algo, tú eres el responsable, pero confiamos en ti., no te vamos a pedir: ‘a ver me vas a hacer esta solicitud, me vas a decir quién te va a otorgar el crédito, me vas a traer un certificado de tu asociación, me vas a traer también un comprobante de quién te va a vender el producto, me vas a traer la certificación sanitaria de Senasica, de Salud. No pues ya’.

“No, te doy la confianza que tú vas a actuar de manera responsable y esto va a facilitar a que tengamos carne, a que tengamos pollo y que haya más competencia y que de esa manera el precio de estos alimentos no aumente, eso es lo que estamos haciendo”.

Con información de La Jornada

