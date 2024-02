AMLO arremete contra Carmen Aristegui por reportaje sobre el NAIM: ‘Hizo un reportaje al estilo Loret de Mola’

TE PUEDE INTERESAR: Sanjuana Martínez acusa corrupción en gobierno de AMLO; exhibe audio de Jesús Ramírez Cuevas; ‘Se dedica a promover campañas de desprestigio’

CANCELACIÓN DEL AEROPUERTO DE TEXCOCO ES PAGADO CON EL DINERO DEL PUEBLO

El reportaje señala que el costo financiero de la cancelación del aeropuerto de Texcoco está siendo financiado directamente por los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a través de las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA), así como de manera indirecta por todos los mexicanos.

“Está siendo financiado directamente por los pasajeros del AICM, que con sus Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA) están pagando 196 mil 350 millones de pesos de la deuda que dejó el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), concesionario gubernamental del NAIM; y también de forma indirecta por todos los mexicanos”, indica el reportaje.

LÓPEZ OBRADOR ACUSA A ARISTEGUI DE DIFUNDIR INFORMACIÓN FALSA Y LA COMPARA CON LORET

En respuesta a estas acusaciones, el presidente López Obrador manifestó su descontento y acusó a Aristegui de difundir información falsa. Argumentó que no existe nada ilícito ni deshonesto en la cancelación del aeropuerto de Texcoco y que el reportaje es una muestra de la falta de objetividad de la periodista.

“Es realmente lamentable, cuánta gente fue engañada por Carmen Aristegui, acaba de hacer un reportaje al estilo Loret de Mola sobre el fideicomiso del aeropuerto, sobre la cancelación de Texcoco, no hay nada ilícito, no hay nada de deshonestidad, de corrupción, nada, pero está enojada porque ya no son tiempos de simulación”, dijo el Presidente durante la mañanera.