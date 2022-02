AMLO asegura que Aristegui está en su contra y está alineada al “grupo conservador”

“Decirle a Carmen Aristegui de que no es cierto de que ella no está ni en favor ni en contra mía, no es cierto, está en contra mía, para hablar claro. Y no habría ningún problema que estuviera en contra mía si yo o formara parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación del país, ahora si que no es conmigo, es con un movimiento de transformación. Si ella no cree en eso, es otra cosa, pero nosotros sí creemos en eso y luchamos por eso y defendemos esa causa y además tenemos mucha fe en el porvenir.

‘No es distinta a Loret de Mola’

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló a Carmen Aristegui de simular ser independiente, de no pertenecer a ninguno partido político, pero en realidad, afirmó, pertenece al bloque conservador y no es distinta a Carlos Loret de Mola.

“Llamó a la población a no dejarse engañar de que un periodista es distinto a otro pues aseguró que es igual que en la política, “que se decía que un partido era distinto a otro, no, son iguales: unos corruptos-hipócritas y los otros corruptos-cínicos. Es lo mismo en el periodismo. Por eso cuando dicen que son distintos Carmen que Loret yo digo ‘quién sabe’, políticamente hablando. Porque Loret, ¿qué escrúpulos puede tener? Ese es abierto, es como decía don Fidel Velazquez (líder vitalicio de la CTM) ‘soy charro y qué’, pero lo otro es la simulación, la supuesta objetividad. Entonces en momentos de definición, eso no, en términos políticos, no, hay mucha diferencia y mucha gente que se confunde con ese tipo de periodismo, que creen que son independientes, que no tienen partido, que no pertenecen a ningún partido, ¿Cómo no? Pertenecen al bloque conservador”, acusó.

Con información de El Universal