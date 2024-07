AMLO asegura que en septiembre estará el sistema de salud público completo, ‘mejor que Dinamarca’

“Y no es Dinamarca, va a ser mejor que Dinamarca, porque ya llevamos tiempo trabajando y no tenemos afortunadamente problemas financieros, tenemos los recursos que se requieren para dejar un buen sistema de salud, que es muy importante”, apuntó.

“La mayoría de la gente no tienen para curarse y cuando enfrenta una enfermedad y tiene que ir a un médico particular, un hospital particular, aunque no le cobren mucho de todas maneras le genera muchos problemas, sufre mucho la gente para poder pagar la atención médica”, externó.

“Es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud y es, lo que estamos haciendo”, puntualizó esta mañana en el Salón Tesorería.