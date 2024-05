AMLO asegura que informe de la DEA sobre cárteles en México ‘es un refrito’

El ex agente antidrogas señaló que el Cártel de Sinaloa opera en todo Estados Unidos desde antes de la extradición de ‘El Chapo’ Guzmán.

En su tradicional conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por el informe que publicó la Administración de Control de Drogas (DEA) el pasado jueves 9 de mayo sobre la influencia del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Estados Unidos.

“No sé porque salió este informe diciendo que los dos Cárteles habían penetrado los 50 estos en los Estados Unidos, porque ya hace más de cinco años que ocurrió esto (...) ya el Cártel de Sinaloa estaba operando en seis de los siete continentes y Jalisco Nueva Generación más o menos le llegaba al nivel. Se me hace muy raro que estén reportando esto ahora”, dijo Mike Vigil en entrevista a Radio Fórmula que pidió el presidente fuera retransmitida en La Mañanera.

El presidente dijo que no coincidía con la visión del exagente, sobre que la política de seguridad conocida como “abrazos no balazos” no haya funcionado.

“La política de abrazos y no balazos nunca ha funcionado, es una política donde no enfrentan a los Cárteles y han cogido más poder, ahora no respetan el imperio de la ley, en realidad no nomás operan en todos los Estados Unidos, sino también en todo México, entonces sí ha fracasado esa política en México”, explicó Mike Vigil.

¿CONFLICTO ENTRE LA DEA Y AMLO?

En la entrevista mencionada, Mike Vigil reconoció que existen diferencias entre el presidente López Obrador y la DEA, cuya relación se vio más afectadas tras la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a finales de 2020 en Los Ángeles.

“Es un conflicto que existe entre la DEA y López Obrador. Simplemente esto se dañó bastante cuando fue detenido el ex secretario de la Defensa bajo la administración Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, quien regresó a México por petición del Gobierno (...) Ya con eso comenzó a limitar el presidente no sólo a la DEA, sino también al FBI y otras agencias que trabajan en México”, aseveró Vigil.

Respecto a los señalamientos que acusan a AMLO de haber recibido dinero del Cártel de Sinaloa para sus campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018, Mike Vigil reconoció que ha “defendido” al tabasqueño, ya que en las publicaciones realizadas por la periodista Anabel Hernández y ProPública no se presentan “evidencias” que comprueben el supuesto financiamiento ilícito.