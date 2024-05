AMLO al borde del llanto al recordar a su madre Manuela Obrador en la Mañanera (Video)

La mañana de este viernes 10 de mayo, la conferencia de prensa conocida como La Mañanera , la cual es encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , se llevó a cabo de manera diferente, pues el mandatario federal remarcó que no habría cuestionamientos de la prensa y, en su lugar, se llevaría a cabo un homenaje a las mamás de todo el país.

Si bien llamó la atención que el presidente apareció portando un ramo de flores, éstas no fueron entregadas a una persona en particular, sino que su función fue la de ser un regalo simbólico a todas las mamás del país. Tras destacar que el siguiente lunes 13 de mayo se pondría “al corriente” con los reporteros que se dieron cita en la sede presidencial, el Mariachi Son de México comenzó a interpretar varios temas, entre ellos Amor Eterno, tema compuesto e interpretado por el finado cantante Juan Gabriel y el cual e ha convertido en un himno para recordar a las personas que ya no se encuentran en el plano terrenal, especialmente las madres.

“Para todas las mamás preciosas en este su día, aquí está su canción, amor, Amor Eterno, señor presidente. Para todas las mamás preciosas y las que ya se fueron pero sabemos que están ahí con nosotros”, dijo el mariachi.

Cuando el tema estaba por llegar a su final, las cámaras captaron el gesto del originario de Macuspana, Tabasco, suceso que permitió observar que el mandatario federal estaba al borde del llanto, no solo porque el de hoy es el último festejo del Día de las Madres que encabeza durante su gobierno, sino porque en repetidas ocasiones ha mencionado que la canción le recuerda mucho a su madre, la señora Manuela Obrador González.

“Yo mismo soy lo que soy por mi mamá, influyó también en mi formación, mi padre, pero fundamentalmente mi madre, había más matriarcado que patriarcado en mi familia”, fueron palabras que el presidente expresó en el pasado al referirse sobre la importancia que la señora Manuel Obrador tuvo, tanto para su vida como para su carrera profesional.

¿QUIÉN FUE LA MAMÁ DE AMLO?

En diversas ocasiones, el mandatario nacional ha recordado a su madre, pero, ¿Quién era?

El presidente López Obrador, a pesar de recordar a su mamá en diversas ocasiones, la realidad es que ha sido muy discreto con detalles más a fondo sobre su vida.

El nombre de la madre de AMLO era Manuela Obrador González, y gracias a ella, el ahora presidente de México se llama Manuel. Su mamá tenía ascendencia española, pues su padre, o sea, el abuelo de AMLO, José Obrador Revuelta, llegó a México proveniente de España huyendo de la Primera Guerra Mundial, un conflicto armado en el que participaron varios países, y que se llevó a cabo de 1914 a 1918.

Obrador Revuelta se casó con Úrsula González Guzmán, quien también tenía ascendencia española, pues era hija de José González Viñas, un español.

Manuela nació un 24 de diciembre de 1922 y fue la única hija que se quedó con sus padres en Tabasco, según información del medio La Otra Opinión. Se sabe que Manuela tuvo siete hijos, o sea, que AMLO tuvo seis hermanos, y se casó con Andrés López Ramón, padre del presidente. También se sabe que se dedicó a la venta e intercambio de arroz y frijol.

Según información del mismo medio, Manuelita, como le decía López Obrador a su madre de cariño, fundó una pequeña tienda que con el tiempo creció y llegó a ser la más importante de Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, de donde es originario el presidente.

MUERTE DE LA MADRE DE AMLO

Fue el sábado seis de mayo del año 2000, cuando la madre de AMLO murió, a las 2 de la tarde, cuando el ahora presidente era candidato de la Alianza por la Ciudad de México a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Manuela Obrador de López tenía 72 años al momento de su deceso y se encontraba de visita en la casa de uno de sus hijos, en el municipio de Isla, Veracruz, cuando sufrió un paro cardiaco.

AMLO se enteró de la muerte de su madre mientras estaba a mitad de una gira proselitista por la entonces delegación Gustavo A. Madero, y de inmediato viajó a Veracruz para acompañar a su familia en el traslado del cuerpo a la ciudad de Villa Hermosa, Tabasco, donde fue velada y sepultada.