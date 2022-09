AMLO asegura que la inflación ‘ya tocó techo y va a bajar’

CIUDAD DE MÉXICO.– El aumento de la inflación no es culpa de los países sino un efecto principalmente por la guerra de Rusia en Ucrania, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y confió en que “ya tocó techo y va a bajar”.

“Si me preguntan qué me preocupa en estos días, en lo económico la número uno es la inflación. El lunes se presenta este plan y estoy seguro de que vamos a poder frenar el aumento de los precios”, afirmó.

También expuso que ante esta alza de inflación, “nosotros estamos tomando medidas heterodoxas, como el subsidio a gasolina, a diésel, eso no está en las fórmulas de la política neoliberal, porque el subsidio está satanizado”.

Acusó que hay técnicos que buscan aplican la fórmula de aumentar la tasa de interés, y citó como ejemplo el caso de Estados Unidos, pero consideró que no es la mejor opción por ser la fórmula que aplican siempre de forma ortodoxa.

“Es cuando un carro se calienta, esa es la inflación, y para que no se caliente se apaga, pues sí ya no se calienta, ya no hay inflación, pero ya no camina, no hay crecimiento”, señaló.

Para el reforzamiento del plan antiinflacionario lo acompañarán los principales productores, así como representantes de las principales tiendas del país, porque aunque “la parte energética se tiene bajo control, porque no aumentarán los precios de gasolinas, diésel y la luz, el asunto lo tenemos en los alimentos”, afirmó.