AMLO busca extradición de Tomás Zerón; caso de Roemer corresponde a SRE, señala

Recordó también que envió una carta a ese país para que les ayudara en la extradición de Tomás Zerón porque “esta persona, o quienes lo defendían o defienden, sostenían que por los negocios que había con empresas de Israel, por eso se le protegía allá”.

“Fue muy sensible el gobierno de Israel a la petición, porque estamos hablando de violación a los derechos humanos, de tortura; me mandaron a decir, me escribireron que iban a ayudarnos, a colaborar con nosotros, y que se establecieran los contactos y ya relaciones y la Fiscalía están trabajando en eso y ya no puedo decir más”, indicó.

“Hay disposición del gobierno de Israel de ayudar”, agregó.

El Presidente dijo que también ya se revisa el desvío de recursos en la entonces Procuraduría General de la República(PGR), en donde está involucrado Tomás Zerón.

