AMLO critica libro sobre la Casa Gris, ’si hay cargos contra José Ramón, que presenten pruebas’

Ciudad de México. Ante la inminente publicación de un libro sobre la denominada Casa Gris, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que si en verdad hay pruebas contra irregularidades presuntamente vinculadas con su hijo José Ramón, que se presenten, pero “si no prueban nada, es aplicar la máxima del hampa de la política y el periodismo”.

Durante su conferencia de prensa y a pregunta expresa cuestionó: “Vamos a suponer, aceptando sin conceder. Mi hijo se casa con una empresaria. Su esposa tenga alguna relación empresarial, comercial. ¿Qué tengo yo que ver? Si tienen pruebas pues que procedan legalmente en contra de los responsables. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie y cuando digo nadie incluyo a mis hijos y mis familiares. Si no, ya me hubiesen destrozado estos mafiosos, con sus voceros”.

El título del libro alude a la casa que habitaron en Estados Unidos José Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador y su esposa, Carolyn Adams.

López Obrador dijo que no es alguien que se oponga a que alguien forme un patrimonio e invierta a partir de su esfuerzo, “estoy en contra de la riqueza mal habida”.

Pero cuestionó: “¿Cómo es posible que una institución financiera que obtiene ganancias por cinco mil millones de pesos no pague ni un peso de impuestos?

“Eso es corrupción pero no es estar en contra del que trabaja, genera empleos, contribuye. Esa es la diferencia que tenemos con estos grupos, pueden escribir todos los libros que quieran con absoluta libertad”.

